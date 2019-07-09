Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T09:05Z
https://ria.ru/20190709/1556334623.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155607/42/1556074294_0:281:3142:2048_1036x0_80_0_0_2e6d5da4454f7bb6adb5ef7734f45a6c.jpg
РИА Новости

Поставки С-400 Индии могут завершить к 2025 году

Вчера, 09:05
2897
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
"Схема согласована, и я надеюсь, что первый платеж будет вскоре перечислен индийской стороной", - сказал Дрожжов.
По его словам, если в этом году придет аванс, то через 24 месяца первый комплект должен быть поставлен.
"Думаю, к концу 2020-началу 2021 года первая система должна быть поставлена. После первого комплекта последующие должны поставляться с определенной периодичностью в течение последующих нескольких лет, то есть до 2024-2025 года все системы Индия должна получить", - пояснил замдиректора ФСВТС.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
8 июля, 11:44
Российские С-400 готовят к отправке в Турцию, заявил Эрдоган
Он подчеркнул, что Россия всегда была добросовестным исполнителем всех контрактов со всеми партнерами, поэтому Москва, естественно, будет поставлять полный комплект этой системы. Поэтому на вопрос о том, будет ли система С-400 поставлена в полном или усеченном виде, Дрожжов отметил: "Здесь не может идти речь об ограниченном комплекте".
Отвечая на вопрос о влиянии санкций США на поставку С-400, он сообщил, что выбор Индией российских комплексов, несмотря на явное противодействие Вашингтона, еще раз показывает уникальность С-400.
"У нас уже имеется достаточное количество обращений не только от Турции, Индии и Китая, но и от других стран на поставку этой системы. Я могу с уверенностью подтвердить, что характеристики С-400 намного превышают все аналоги из США и других стран", - сказал Дрожжов.
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 на территории государственного полигона Капустин Яр
23 января 2018, 12:45
Реальный "Триумф": зенитно-ракетный комплекс С-400 на боевом постуМинистр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что Россия ведет переговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В прошлом году договор о покупке С-400 Россия заключила с Турцией. Мобильная многоканальная зенитная ракетная система "Триумф" - в фотоленте Ria.ru.
Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.
Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.
2301020
Обсудить 1
С-400 «Триумф»РоссияИндияБезопасность
Рекомендуем
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Санкции не помешают поставить Индии 110 истребителей, заявили в ФСВТС
РИА
Новости
Россия предложила Индии производить подлодки и оснащать их "БраМосами"
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Многоцелевой вертолет Ка-226
В ФСВТС рассказали о портфеле заказов Индии на российское оружие
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл детали нового иска "Газпрома"
Дмитрий Песков
Поставки С-400 в Турцию осуществляются своевременно, заявил Песков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Корвет "Меркурий" передадут ВМФ в 2022 году
Перспективный тяжелый экраноплан Чайка. Архивное фото
Экраноплан "Чайка" сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Российские С-400 готовят к отправке в Турцию, заявил Эрдоган
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:10В МИСиС нашли способ удешевить производство магния
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
Лента новостейМолния