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РИА Новости

В Рязани в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погиб человек

Вчера, 09:04
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали, ребенок погиб в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Рязани, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Авария произошла около в 03:00 мск на 190-м километре дороги М5-Урал в Рязани.
"Произошло столкновение микроавтобуса Opel и грузового автомобиля Scania с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров микроавтобуса пострадали, несовершеннолетний пассажир Opel получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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