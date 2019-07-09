В Рязани в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погиб человек

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали, ребенок погиб в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Рязани, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Авария произошла около в 03:00 мск на 190-м километре дороги М5-Урал в Рязани.

"Произошло столкновение микроавтобуса Opel и грузового автомобиля Scania с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров микроавтобуса пострадали, несовершеннолетний пассажир Opel получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.