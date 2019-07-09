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РИА Новости

Группа "Ласковый май" отказалась от концертов в Грузии

Вчера, 09:02
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© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Группа "Ласковый май" никогда больше не будет выступать в Грузии. Об этом рассказал РИА Новости продюсер коллектива Андрей Разин.
По его словам, решение связано с оскорблениями в адрес Владимира Путина, которые прозвучали в эфире телеканала "Рустави-2".
"Мы все детдомовские, все сироты, я никогда не слышал подобных низостей и унижения покойных родителей... Это произвело такое глубокое впечатление, что группа "Ласковый май" приняла решение никогда не посещать грузинскую землю. Никогда! Это не касается Абхазии и Южной Осетии", — сказал он.
О том же Разин написал в инстаграме, призвав всех российских артистов последовать примеру "Ласкового мая" и никогда не приезжать в Грузию.
В воскресенье телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.
Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой, оценив это как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Шоу-бизнесАндрей РазинЛасковый майРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Алешеньку Навального туда на гастроли. Звездой сиять будет.
9 июля, 09:19
ПСПоручик Сами знаете
48150015
Правильно !!!
9 июля, 09:12
СССосед Соседов
5010004
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