Группа "Ласковый май" отказалась от концертов в Грузии

"Мы все детдомовские, все сироты, я никогда не слышал подобных низостей и унижения покойных родителей... Это произвело такое глубокое впечатление, что группа "Ласковый май" приняла решение никогда не посещать грузинскую землю. Никогда! Это не касается Абхазии и Южной Осетии", — сказал он.