На Кубани семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика

"В результате ДТП семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью на месте. От госпитализации они отказались. Травмы несерьезные: ссадины, ушибы. Позже прибыл другой автобус, все пассажиры пересели в него и продолжили следование по маршруту", - пояснил представитель агентства.