Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T08:54Z
https://ria.ru/20190709/1556334421.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Кубани семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика

Вчера, 08:54
444
СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей, обратились за медицинской помощью в результате столкновения автобуса и КАМАЗа на трассе на Кубани, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По его словам, сообщение о ДТП на трассе М-4 "Дон" в Кореновском районе Кубани поступило около 23:40 понедельника. По предварительным данным, водитель автобуса марки "Ситро" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузом "КАМАЗ", двигавшемся в попутном направлении. В автобусе, двигавшемся из Перми в Геленджик, находилось около 40 пассажиров.
"В результате ДТП семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью на месте. От госпитализации они отказались. Травмы несерьезные: ссадины, ушибы. Позже прибыл другой автобус, все пассажиры пересели в него и продолжили следование по маршруту", - пояснил представитель агентства.
Он добавил, что полиция проводит проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000111
Обсудить 0
Краснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
В Хакасии сошли с рельсов девять вагонов с углем
РИА
Новости
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
МЧС подтвердило обнаружение еще одной жертвы паводка в Иркутской области
В Испании госпитализировали двух человек после забега быков на фестивале
В Симферополе начали проверку информации о живодере
Лента
новостей
В Югре мужчина угнал велосипед, но вез в руках, так как не умел кататься
Жителю Курганской области дали 19 лет колонии за двойное убийство
Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов в Хакасии
В Перми покупатели магазина задержали мужчину, напавшего на кассиршу
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов
Самый богатый депутат рассказал, что не нуждается в личном самолете
При пожаре в Волгоградской области погибла женщина
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
В Рязани в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погиб человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния