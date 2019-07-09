На Кубани семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика

СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей, обратились за медицинской помощью в результате столкновения автобуса и КАМАЗа на трассе на Кубани, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По его словам, сообщение о ДТП на трассе М-4 "Дон" в Кореновском районе Кубани поступило около 23:40 понедельника. По предварительным данным, водитель автобуса марки "Ситро" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузом "КАМАЗ", двигавшемся в попутном направлении. В автобусе, двигавшемся из Перми в Геленджик, находилось около 40 пассажиров.
"В результате ДТП семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью на месте. От госпитализации они отказались. Травмы несерьезные: ссадины, ушибы. Позже прибыл другой автобус, все пассажиры пересели в него и продолжили следование по маршруту", - пояснил представитель агентства.
Он добавил, что полиция проводит проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства.