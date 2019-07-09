На Урале проверят жалобы на детсад, где ребенка заставили есть еду с пола

Как пояснили в департаменте информационной политики, отдел образования администрации Карпинска уже провел проверку и пришел к выводу, что помимо нарушения должностной инструкции воспитатель детского сада также нарушила основные принципы стандарта дошкольного образования, который "направлен на уважение личности ребенка".

В свою очередь в муниципальном отделе образования подчеркнули, что не вся информация в СМИ об этой ситуации соответствует действительности. "Никто ребенка грязной едой не кормил. Если со стороны воспитателя и было нарушение, то только связанное с тем, что она разрешила ребенку самому сходить за порцией и принести ее на стол. Так случилось, что ребенок запнулся (и уронил тарелку)", - добавили в ведомстве.