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РИА Новости

На Урале проверят жалобы на детсад, где ребенка заставили есть еду с пола

Вчера, 08:40
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл - РИА Новости. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проверит детский сад после сообщений СМИ, ссылающихся на жалобы родителей, о воспитателе, который заставил ребенка съесть упавшую на пол еду, сообщили РИА Новости в региональном департаменте информационной политики.
Газета "Вечерний Карпинск" в понедельник рассказала о жалобах родителей на действия воспитателя одного из местных детских садов. Издание, сославшись на пересказ взрослыми истории со слов 5-летнего ребенка, сообщило, что воспитанник уронил тарелку с макаронами и котлетой, после чего педагог собрала еду с пола и заставила его съесть - ребенок съел только котлету.
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Как пояснили в департаменте информационной политики, отдел образования администрации Карпинска уже провел проверку и пришел к выводу, что помимо нарушения должностной инструкции воспитатель детского сада также нарушила основные принципы стандарта дошкольного образования, который "направлен на уважение личности ребенка".
"Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проведет детальную проверку по данному факту", - сказала собеседница агентства.
В свою очередь в муниципальном отделе образования подчеркнули, что не вся информация в СМИ об этой ситуации соответствует действительности. "Никто ребенка грязной едой не кормил. Если со стороны воспитателя и было нарушение, то только связанное с тем, что она разрешила ребенку самому сходить за порцией и принести ее на стол. Так случилось, что ребенок запнулся (и уронил тарелку)", - добавили в ведомстве.
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