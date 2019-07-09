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РИА Новости

Из аварийного дома в Луганской области эвакуировали более 60 человек

Вчера, 08:30
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КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного дома в Луганской области, в котором по стенам пошли трещины, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 4.10 (совпадает с мск - ред.) 9 июля в городе Лисичанск по улице Попова, 15 в трехэтажном одноподъездном жилом доме наблюдается обвал штукатурки, трещины стен", - говорится в сообщении.
Дом был построен в 1944 году, в нем39 квартир. С 2012 года он признан аварийным.
По данным ведомства, спасатели эвакуировали 61 человека, из них - 22 ребенка. Жертв и пострадавших нет. Местные власти решают вопрос с расселением.
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