Из аварийного дома в Луганской области эвакуировали более 60 человек

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали более 60 человек из аварийного дома в Луганской области, в котором по стенам пошли трещины, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 4.10 (совпадает с мск - ред.) 9 июля в городе Лисичанск по улице Попова, 15 в трехэтажном одноподъездном жилом доме наблюдается обвал штукатурки, трещины стен", - говорится в сообщении.

Дом был построен в 1944 году, в нем39 квартир. С 2012 года он признан аварийным.