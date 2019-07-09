В Индии могут ввести обязательные тесты на ВИЧ перед регистрацией брака

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл - РИА Новости. Власти популярного среди туристов штата Гоа на западе Индии намерены обязать будущих молодоженов в обязательном порядке сдавать тесты на ВИЧ перед регистрацией брака.

"Мы намерены сделать сдачу тестов на ВИЧ обязательным условием для регистрации брака в Гоа. В настоящий момент это делается по желанию", - заявил агентству IANS министр здравоохранения региона Вишваджит Ране. Он напомнил, что подобная инициатива уже выносилась на публичное обсуждение в 2006 году, однако так и не стала законом из-за позиции ряда чиновников в министерстве юстиции штата.

"Если на сей раз нам удастся получить их согласие, мы представим проект соответствующего закона на рассмотрение законодательной ассамблее", - добавил министр, уточнив, что это может произойти уже 15 июля.