Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Роспотребнадзоре выяснили, у специалистов каких сфер чаще диагностируются заболевания, связанные с профессиональной деятельностью.
Как сообщает RT, почти половина случаев — 47,5% — зарегистрирована среди сотрудников компаний по добыче полезных ископаемых. На втором месте идут служащие обрабатывающих производств (27,3%), на третьем — работники предприятий транспортировки и хранения (10,5%).
В список самых опасных для здоровья сфер деятельности также попали строительство (пять процентов), сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (по 3,9%).
Всего в 2018 году Роспотребнадзор зафиксировал 5,1 тысячи случаев заболеваний, связанных с работой, что на три тысячи меньше, чем годом ранее. Чаще всего врачи диагностируют такие болезни из-за физических перегрузок. Кроме того, бывают инциденты с получением производственных травм и отравлением химией.
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