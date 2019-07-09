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РИА Новости

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Вчера, 09:20
14184
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкРабота техники на ОАО "Лебединский Горно-обогатительный комбинат (ГОК)"
Работа техники на ОАО Лебединский Горно-обогатительный комбинат (ГОК)
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Роспотребнадзоре выяснили, у специалистов каких сфер чаще диагностируются заболевания, связанные с профессиональной деятельностью.
Как сообщает RT, почти половина случаев — 47,5% — зарегистрирована среди сотрудников компаний по добыче полезных ископаемых. На втором месте идут служащие обрабатывающих производств (27,3%), на третьем — работники предприятий транспортировки и хранения (10,5%).
В список самых опасных для здоровья сфер деятельности также попали строительство (пять процентов), сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (по 3,9%).
Всего в 2018 году Роспотребнадзор зафиксировал 5,1 тысячи случаев заболеваний, связанных с работой, что на три тысячи меньше, чем годом ранее. Чаще всего врачи диагностируют такие болезни из-за физических перегрузок. Кроме того, бывают инциденты с получением производственных травм и отравлением химией.
Рабочие на стройке
24 апреля, 08:37
Роструд назвал самые опасные сферы деятельности в России
17514171727
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РоспотребнадзорОбщество
Популярные комментарии
Сотрудники, служащие компаний, эти люди сидят в офисах и болеют? Или всё-таки рабочие болеют? Опять порция пропаганды. Видите как нелегка работа в сфере добычи.
9 июля, 10:30
multisend
852231012
Самое опасное для здоровья населения--это решения и действия правительства страны.
9 июля, 09:50
yyaroslav_mazur
1310006
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