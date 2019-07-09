Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

В список самых опасных для здоровья сфер деятельности также попали строительство (пять процентов), сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (по 3,9%).

Всего в 2018 году Роспотребнадзор зафиксировал 5,1 тысячи случаев заболеваний, связанных с работой, что на три тысячи меньше, чем годом ранее. Чаще всего врачи диагностируют такие болезни из-за физических перегрузок. Кроме того, бывают инциденты с получением производственных травм и отравлением химией.