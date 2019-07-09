В Магадане ввели штраф за кормление голубей

"Да, мы устанавливаем соответствующие таблички в разных районах Магадана. Штраф составит от 2,5 до пяти тысяч рублей. Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц", — рассказал собеседник агентства.