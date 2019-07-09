В Магадане ввели штраф за кормление голубей

МАГАДАН, 9 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Мэрия Магадана ввела штрафы за кормление голубей, сообщил РИА Новости представитель муниципальной власти.
"Да, мы устанавливаем соответствующие таблички в разных районах Магадана. Штраф составит от 2,5 до пяти тысяч рублей. Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц", — рассказал собеседник агентства.
В социальных сетях на такой запрет отреагировали неоднозначно. Многие заявили, что закона, ограничивающего кормление птиц, нет, следовательно, решение мэрии неправомерно.
На прошлой неделе градоначальник Магадана Юрий Гришан заявил, что запрещает кормить голубей на центральных улицах. По его словам, птицы способствуют распространению мусора.
Кроме того, в этом году Магадан отмечает 90-летие, и на время празднования мэрия занимается благоустройством, а голубиный помет портит художественные объекты, добавил он.
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