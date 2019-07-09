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РИА Новости

В Магадане ввели штраф за кормление голубей

Вчера, 08:23
13939
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолуби
Голуби
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАГАДАН, 9 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Мэрия Магадана ввела штрафы за кормление голубей, сообщил РИА Новости представитель муниципальной власти.

"Да, мы устанавливаем соответствующие таблички в разных районах Магадана. Штраф составит от 2,5 до пяти тысяч рублей. Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц", — рассказал собеседник агентства.

В социальных сетях на такой запрет отреагировали неоднозначно. Многие заявили, что закона, ограничивающего кормление птиц, нет, следовательно, решение мэрии неправомерно.
На прошлой неделе градоначальник Магадана Юрий Гришан заявил, что запрещает кормить голубей на центральных улицах. По его словам, птицы способствуют распространению мусора.
Кроме того, в этом году Магадан отмечает 90-летие, и на время празднования мэрия занимается благоустройством, а голубиный помет портит художественные объекты, добавил он.
Ребенок со смартфоном
4 июля, 17:01
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МагаданОбщество
Популярные комментарии
Ничего подобного. Тема актуальная, так что всё правильно мэрия делает.
9 июля, 09:33
ААнатолий
2210006
Просто мэрии заняться нечем вот и голуби стали мешать
9 июля, 09:30
Николай Шатилов
13000014
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