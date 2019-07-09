Роскачество проверило бургеры на антибиотики

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты Российской системы качества Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.

Исследование прошли 11 сэндвичей из таких популярных российских сетей ресторанов, как McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB & Burgers, Burger Club, "МясоRoob", Black Star Burger и Jerry Wings.

По результатам анализа самым калорийным бургером признан "Классика" из Black Star Burger (748 ккал на 296 граммов), а наименее калорийным — "Шефбургер" из KFC (425 ккал на 172,4 грамма).

В то же время специалисты установили массовую долю составных частей каждого бургера.

"Самая большая котлета оказалась у "Шефбургера" из KFC — примерно 52,2% от общего объема бургера. Самая маленькая — у "Биг Мака", купленного в McDonalds. Ее доля составила около 31,6%", — рассказали в Роскачестве.

Между тем ни в одной булочке для бургеров не было обнаружено так называемых комплексных улучшителей — броматов или семикарбазида, однако почти по всех сэндвичах аналитики выявили повышенное содержание соли.

Исследование также включало проверку бургеров на содержание антибиотиков. Как оказалось, во всех бургерах есть следы таких веществ, однако их количество было незначительным: ни один из производителей, у которых сети закупают мясо, не превысил нормы. Это говорит о качестве сырья, отметили в Роскачестве.