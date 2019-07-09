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РИА Новости

Роскачество проверило бургеры на антибиотики

Вчера, 08:13
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© РИА Новости / Евгений Одиноков"Неправильный бургер" в ресторане "Чайковский"
Неправильный бургер в ресторане Чайковский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Исследование прошли 11 сэндвичей из таких популярных российских сетей ресторанов, как McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB & Burgers, Burger Club, "МясоRoob", Black Star Burger и Jerry Wings.
По результатам анализа самым калорийным бургером признан "Классика" из Black Star Burger (748 ккал на 296 граммов), а наименее калорийным — "Шефбургер" из KFC (425 ккал на 172,4 грамма).
В то же время специалисты установили массовую долю составных частей каждого бургера.

"Самая большая котлета оказалась у "Шефбургера" из KFC — примерно 52,2% от общего объема бургера. Самая маленькая — у "Биг Мака", купленного в McDonalds. Ее доля составила около 31,6%", — рассказали в Роскачестве.

Между тем ни в одной булочке для бургеров не было обнаружено так называемых комплексных улучшителей — броматов или семикарбазида, однако почти по всех сэндвичах аналитики выявили повышенное содержание соли.
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Исследование также включало проверку бургеров на содержание антибиотиков. Как оказалось, во всех бургерах есть следы таких веществ, однако их количество было незначительным: ни один из производителей, у которых сети закупают мясо, не превысил нормы. Это говорит о качестве сырья, отметили в Роскачестве.
Эксперты сообщили, что в "Биг Маке" из McDonalds (в Центральном федеральном округе), "Оригинальном" (Ketch Up) и "Классическом" (BB & Burgers) присутствует тернидазол, в "Классическом King" ("МясоRoob") — офлоксацин, а в "Шефбургере" (KFC, Центральный федеральный округ) — энрофлоксацин.
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