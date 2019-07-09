Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в Сети

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Социальная сеть Instagram планирует ввести несколько новых функций, которые помогут бороться с травлей в интернете, следует из официального заявления компании.
Так, теперь администрация Instagram с помощью технологии искусственного интеллекта сможет анализировать комментарий, который пользователь хочет оставить под чужим постом. Если высказывание будет расценено как оскорбительное, его автор получит предупреждение и возможность удалить грубое сообщение.
"Тестовый запуск продемонстрировал, что некоторых людей она вдохновляет удалить свой комментарий и поделиться чем-то менее обидным", — рассказали в компании.
В то же время идет разработка новой функции Restrict, с помощью которой пользователи, столкнувшиеся с травлей, получат возможность защитить свой аккаунт: они смогут настроить комментарии так, что обидный комментарий увидит исключительно тот человек, который его оставил.
Заблокированные таким образом пользователи не смогут отследить, когда объект их нападок заходит в соцсеть или когда он прочитал отправленное ему сообщение.
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