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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

Вчера, 07:57
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве. Архивное фото
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь с грозой вечером ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха в столице прогреется до 23 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице и в Подмосковье облачную с прояснениями погоду. Вечером местами пройдут кратковременные дожди. Температура в столице максимальная днем 21-23, по области от 18 до 23 ", - сказал Синенков.
Метеоролог также добавил, что ветер будет юго-западный, западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление пока остается ниже нормы - 736 миллиметров ртутного столба.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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МоскваОбщество
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