Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь с грозой вечером ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха в столице прогреется до 23 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем в столице и в Подмосковье облачную с прояснениями погоду. Вечером местами пройдут кратковременные дожди. Температура в столице максимальная днем 21-23, по области от 18 до 23 ", - сказал Синенков.

Метеоролог также добавил, что ветер будет юго-западный, западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.