Более 15 тысяч человек посетили веранды здоровья в московских парках

"Первые веранды здоровья начали работу всего две недели назад, но даже за такой короткий промежуток времени их успели посетить более 15 тысяч человек. Москвичи приходят на йогу и аэробику, принимают участие в зарядках с олимпийскими чемпионами, занимаются активными видами спорта или слушают лекции", — приводятся слова замруководителя департамента здравоохранения Москвы Елены Громовой.