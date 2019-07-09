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РИА Новости

Более 15 тысяч человек посетили веранды здоровья в московских парках

Вчера, 07:38
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© Комплекс городского хозяйства МосквыПарк "Садовники" в Москве. Архивное фото
Парк Садовники в Москве. Архивное фото
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Парк "Садовники" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше 15 тысяч человек посетили за две недели веранды здоровья в московских парках, где для гостей проводят лекции, мастер-классы, а также занятия по гимнастике, фитнесу и йоге в рамках проекта "Здоровая Москва", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Ранее веранды здоровья открылись в девяти парках столицы.
"Первые веранды здоровья начали работу всего две недели назад, но даже за такой короткий промежуток времени их успели посетить более 15 тысяч человек. Москвичи приходят на йогу и аэробику, принимают участие в зарядках с олимпийскими чемпионами, занимаются активными видами спорта или слушают лекции", — приводятся слова замруководителя департамента здравоохранения Москвы Елены Громовой.
Кроме того, веранды начали работать еще в четырех столичных парках - в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", парке "Ангарские пруды", зоне отдыха "Площадь Юности" в Зеленограде и Гончаровском парке.
Ранее в парках Москвы в рамках проекта "Здоровая Москва" открылись пункты первичной диспансеризации, где москвичи все лето смогут бесплатно пройти медицинские тесты и получить консультации врачей.
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