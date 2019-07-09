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РИА Новости

В КНДР выпустили марки, посвященные встрече Путина и Ким Чен Ына

Вчера, 07:31
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русский. 25 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русский. 25 апреля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русский. 25 апреля 2019
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Марки, посвященные встрече во Владивостоке президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выпустили в Северной Корее, сообщает посольство России в КНДР.
Лидер КНДР посетил Приморье в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.
На странице в Facebook опубликовано фото марок, одна из них – с изображением лидеров двух стран.
Первый визит Ким Чен Ына в Россию
© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края / Перейти в фотобанк

Рано утром бронепоезд лидера Северной Кореи пересек границу и остановился на станции Хасан.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае
1 из 13

Рано утром бронепоезд лидера Северной Кореи пересек границу и остановился на станции Хасан.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края / Перейти в фотобанк

Ким Чен Ына приветствовали хлебом и солью. Лидер КНДР попробовал традиционный русский каравай.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае
2 из 13

Ким Чен Ына приветствовали хлебом и солью. Лидер КНДР попробовал традиционный русский каравай.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Администрации Приморского края / Перейти в фотобанк

Руководителя КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замглавы МИД Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае
3 из 13

Руководителя КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замглавы МИД Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

© Пресс-служба Администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края / Перейти в фотобанк

Ким Чен Ын назвал свой приезд первым шагом в развитии отношений с Россией. "Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", — сказал он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае
4 из 13

Ким Чен Ын назвал свой приезд первым шагом в развитии отношений с Россией. "Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", — сказал он.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена.

Монтаж красной ковровой дорожки на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
5 из 13

В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанк

Позже бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток.

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына возле станции Хасан в Приморском крае
6 из 13

Позже бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток.

© РИА Новости / Светлана Задера
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Приготовления к приезду поезда Ким Чен Ына.

Приготовления к приезду поезда председателя КНДР Ким Чен Ына на железнодорожном вокзале Владивостока
7 из 13

Приготовления к приезду поезда Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Во Владивосток поезд главы Северной Кореи прибыл в 11.01 по московскому времени.

Журналисты на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
8 из 13

Во Владивосток поезд главы Северной Кореи прибыл в 11.01 по московскому времени.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

На привокзальной площади лидера КНДР приветствовали торжественной церемонией с участием оркестра почетного караула.

Торжественная церемония встречи лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке
9 из 13

На привокзальной площади лидера КНДР приветствовали торжественной церемонией с участием оркестра почетного караула.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Северокорейский гость пожал руку главе Минвостокразвития Александру Козлову.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке
10 из 13

Северокорейский гость пожал руку главе Минвостокразвития Александру Козлову.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Лидер КНДР прошел вдоль почетного караула, сел в лимузин и в сопровождении бегущей охраны отправился в резиденцию на территории ДВФУ на острове Русский.

Торжественная церемония встречи лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке
11 из 13

Лидер КНДР прошел вдоль почетного караула, сел в лимузин и в сопровождении бегущей охраны отправился в резиденцию на территории ДВФУ на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На 25 апреля запланированы переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке.

Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
12 из 13

На 25 апреля запланированы переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Глава КНДР выразил надежду на то, что его первый визит в Россию будет успешным и полезным.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во Владивостоке
13 из 13

Глава КНДР выразил надежду на то, что его первый визит в Россию будет успешным и полезным.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Рано утром бронепоезд лидера Северной Кореи пересек границу и остановился на станции Хасан.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
2 из 13

Ким Чен Ына приветствовали хлебом и солью. Лидер КНДР попробовал традиционный русский каравай.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
3 из 13

Руководителя КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замглавы МИД Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

© Пресс-служба Администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
4 из 13

Ким Чен Ын назвал свой приезд первым шагом в развитии отношений с Россией. "Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", — сказал он.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
5 из 13

В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Позже бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток.

© РИА Новости / Светлана Задера
Перейти в фотобанк
7 из 13

Приготовления к приезду поезда Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Во Владивосток поезд главы Северной Кореи прибыл в 11.01 по московскому времени.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 13

На привокзальной площади лидера КНДР приветствовали торжественной церемонией с участием оркестра почетного караула.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 13

Северокорейский гость пожал руку главе Минвостокразвития Александру Козлову.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Лидер КНДР прошел вдоль почетного караула, сел в лимузин и в сопровождении бегущей охраны отправился в резиденцию на территории ДВФУ на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 13

На 25 апреля запланированы переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Глава КНДР выразил надежду на то, что его первый визит в Россию будет успешным и полезным.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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Визит Ким Чен Ына в РоссиюКим Чен ЫнВладимир ПутинКНДРРоссияВ мире
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