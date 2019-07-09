В КНДР выпустили марки, посвященные встрече Путина и Ким Чен Ына

Рано утром бронепоезд лидера Северной Кореи пересек границу и остановился на станции Хасан.
Рано утром бронепоезд лидера Северной Кореи пересек границу и остановился на станции Хасан.
Ким Чен Ына приветствовали хлебом и солью. Лидер КНДР попробовал традиционный русский каравай.
Ким Чен Ына приветствовали хлебом и солью. Лидер КНДР попробовал традиционный русский каравай.
Руководителя КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замглавы МИД Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Руководителя КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замглавы МИД Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Ким Чен Ын назвал свой приезд первым шагом в развитии отношений с Россией. "Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", — сказал он.
Ким Чен Ын назвал свой приезд первым шагом в развитии отношений с Россией. "Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", — сказал он.
В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена.
В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена.
Позже бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток.
Позже бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток.
Во Владивосток поезд главы Северной Кореи прибыл в 11.01 по московскому времени.
Во Владивосток поезд главы Северной Кореи прибыл в 11.01 по московскому времени.
На привокзальной площади лидера КНДР приветствовали торжественной церемонией с участием оркестра почетного караула.
На привокзальной площади лидера КНДР приветствовали торжественной церемонией с участием оркестра почетного караула.
Северокорейский гость пожал руку главе Минвостокразвития Александру Козлову.
Северокорейский гость пожал руку главе Минвостокразвития Александру Козлову.
Лидер КНДР прошел вдоль почетного караула, сел в лимузин и в сопровождении бегущей охраны отправился в резиденцию на территории ДВФУ на острове Русский.
Лидер КНДР прошел вдоль почетного караула, сел в лимузин и в сопровождении бегущей охраны отправился в резиденцию на территории ДВФУ на острове Русский.
На 25 апреля запланированы переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке.
На 25 апреля запланированы переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке.
Глава КНДР выразил надежду на то, что его первый визит в Россию будет успешным и полезным.
Глава КНДР выразил надежду на то, что его первый визит в Россию будет успешным и полезным.
Рано утром бронепоезд лидера Северной Кореи пересек границу и остановился на станции Хасан.
Ким Чен Ына приветствовали хлебом и солью. Лидер КНДР попробовал традиционный русский каравай.
Руководителя КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замглавы МИД Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Ким Чен Ын назвал свой приезд первым шагом в развитии отношений с Россией. "Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", — сказал он.
В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена.
Позже бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток.
Во Владивосток поезд главы Северной Кореи прибыл в 11.01 по московскому времени.
На привокзальной площади лидера КНДР приветствовали торжественной церемонией с участием оркестра почетного караула.
Северокорейский гость пожал руку главе Минвостокразвития Александру Козлову.
Лидер КНДР прошел вдоль почетного караула, сел в лимузин и в сопровождении бегущей охраны отправился в резиденцию на территории ДВФУ на острове Русский.
На 25 апреля запланированы переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке.
Глава КНДР выразил надежду на то, что его первый визит в Россию будет успешным и полезным.