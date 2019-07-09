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РИА Новости

Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

Вчера, 07:07
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПроизводство мясных деликатесов. Архивное фото
Производство мясных деликатесов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Из рациона маленьких детей нужно исключить жареное и копченое и не кормить сосисками каждый день, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
"Мы сами закладываем неправильные пищевые привычки у ребенка. Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребенка - он будет вести себя как родители. Рацион ребенка нужно разнообразить и если это сосиска, то не каждый день. Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка. Нужно приучать его к правильному питанию с детства", - сказала Егорова.
Она добавила, что для различных возрастов - разные нормы. И рацион 5-летнего ребенка будет отличаться от рациона подростка. Из рациона детей нужно исключить жареное, соленое и копченое.
"Если мы говорим, что для здорового человека нет запрещенных продуктов, есть их количества. Можно, но иногда. Но ребенка категорически нерекомендуем консервации, слишком сладкие продукты, с большим содержанием соли", - добавила Егорова.
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Департамент здравоохранения г. МосквыМоскваОбщество
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