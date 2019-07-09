Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

"Мы сами закладываем неправильные пищевые привычки у ребенка. Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребенка - он будет вести себя как родители. Рацион ребенка нужно разнообразить и если это сосиска, то не каждый день. Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка. Нужно приучать его к правильному питанию с детства", - сказала Егорова.