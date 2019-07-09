Московские колледжи выпустили в 2019 году 17 тысяч специалистов

"В этом году столичные колледжи окончили около 17 тысяч выпускников. Выпускники колледжей по итогам обучения сдают демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills, чтобы подтвердить звание специалиста и готовность работать по профессии. В 2019 году демонстрационный экзамен сдали 98,8% выпускников - около 17 тысяч обучающихся московских колледжей. Это на 4 тысячи больше, чем годом ранее", - сказали в пресс-службе.