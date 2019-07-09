Московские колледжи выпустили в 2019 году 17 тысяч специалистов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московские колледжи выпустили 17 тысяч молодых специалистов в 2019 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
"В этом году столичные колледжи окончили около 17 тысяч выпускников. Выпускники колледжей по итогам обучения сдают демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills, чтобы подтвердить звание специалиста и готовность работать по профессии. В 2019 году демонстрационный экзамен сдали 98,8% выпускников - около 17 тысяч обучающихся московских колледжей. Это на 4 тысячи больше, чем годом ранее", - сказали в пресс-службе.
На экзамене студенты должны показать свое профессиональное мастерство и навыки, полученные за годы учебы. Оценивает выполнение заданий экспертная комиссия, в состав которой входят представители работодателей – высокотехнологичных предприятий города, партнеров движения WorldSkills Russia. По итогам испытаний выпускникам выдается Skills-паспорт с оценкой за экзамен.
Выпускники выполняли задания по 82 компетенциям: мобильной робототехнике, корпоративной защите, мехатронике и другим.