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РИА Новости

В Красноярске две женщины пытались задушить соседку из-за громкой музыки

Вчера, 06:53
17747
КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Две жительницы Красноярска набросились на соседку и пытались ее задушить из-за громкой музыки в квартире, сообщает управление Росгвардии по Красноярскому краю.
"Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержаны красноярки, пытавшиеся задушить свою соседку", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что конфликт произошел в одном из жилых домов Октябрьского района Красноярска. Двум соседкам музыка в квартире этажом ниже показалась слишком громкой, они спустились и постучали в дверь, откуда доносились звуки. В пресс-службе ведомства сообщили, что дверь открыла девушка, которую женщины повалили на полу и стали душить. Ей удалось вырваться и спрятаться в квартире.
Нападавшие были задержаны, в отношении них собран материал по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
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РосгвардияКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Иногда можно, нечего с ума сходить с громкой музыкой! Достанут кого хочешь
9 июля, 07:22
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
2031000
Правильный ход действий со стороны этих разъяренных красноярок. ибо не первый раз происходило такое, терпели они долго, видать...! Жаль сроки получить могут реальные, хоть и небольшие!
9 июля, 07:45
prodazhniymoder
2200011
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