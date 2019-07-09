В Красноярске две женщины пытались задушить соседку из-за громкой музыки

КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Две жительницы Красноярска набросились на соседку и пытались ее задушить из-за громкой музыки в квартире, сообщает управление Росгвардии по Красноярскому краю.

В ведомстве пояснили, что конфликт произошел в одном из жилых домов Октябрьского района Красноярска. Двум соседкам музыка в квартире этажом ниже показалась слишком громкой, они спустились и постучали в дверь, откуда доносились звуки. В пресс-службе ведомства сообщили, что дверь открыла девушка, которую женщины повалили на полу и стали душить. Ей удалось вырваться и спрятаться в квартире.