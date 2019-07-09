В зоне ЧС в Приангарье нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019

ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Тридцать семь человек, ранее объявленные в розыск, найдены живыми в зоне паводка, прошедшего в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.

"Тридцать семь человек, ранее заявленные в розыск в зоне паводка, найдены живыми", - сообщил собеседник агентства.