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РИА Новости

В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 450 человек

Вчера, 06:27
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области. 5 июля 2019
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области. 5 июля 2019
© РИА Новости / РИА Новости
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Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области. 5 июля 2019
ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Более 450 человек остаются госпитализированными в зоне паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
В Иркутской области, где из-за паводка в шести районах введен режим ЧС, в зону подтопления попали 110 населенных пунктов. Пострадали от стихии более 37 тысяч человек, погибли 23 человека, пропавшими без вести числятся девять человек.
"За медицинской помощью за все время действия ЧС обратились почти 3,3 тысячи человек. Госпитализированы 457", - сказал собеседник агентства.
На утро вторника подтопленными остаются 190 домов в одном населенном пункте Приангарья – городе Тулуне.
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