В Иркутской области остается подтопленным один населенный пункт

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 5 июля 2019

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 5 июля 2019

ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Подтопленными остаются 190 домов в одном населенном пункте Приангарья – городе Тулуне, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.

"Один населенный пункт остается подтопленным в Приангарье – город Тулун. В зоне паводка находятся 190 домов, в которых проживают 475 человек", - сказал собеседник агентства.

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Он также отметил, что вода из домов поселка Октябрьский Чунского района, который в понедельник находился в зоне подтопления, отведена. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах, где прошло наводнение.