Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Федеральная служба по труду и занятости рассказала, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет . Федеральная служба по труду и занятости рассказала, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет "Российская газета"

Среди таких факторов — ситуация, при которой предоставление отпуска может негативно сказаться на рабочем процессе. В таком случае отдых могут перенести на следующий год, однако для этого потребуется согласие работника.

При этом отложенный отпуск нужно будет использовать в течение 12 месяцев по окончании того рабочего года, за который он предоставляется.

Как рассказали в Роструде, работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска, но тогда неиспользованная часть отдыха должна быть компенсирована по выбору работника в удобное для него время в течение года либо перенесена на следующий.

Перечень обстоятельств, которые могут повлиять на прерывание отпуска, законодательством не определен и устанавливается начальством.

Кроме того, работодатель обязан перенести отпуск на другой согласованный срок, если работнику вовремя не выплатили отпускные или его известили о начале отдыха позднее, чем за две недели.