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РИА Новости

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Вчера, 06:18
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Федеральная служба по труду и занятости рассказала, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет "Российская газета".
Среди таких факторов — ситуация, при которой предоставление отпуска может негативно сказаться на рабочем процессе. В таком случае отдых могут перенести на следующий год, однако для этого потребуется согласие работника.
Сотрудник за работой в офисе. Архивное фото
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В Роструде напомнили о порядке выплат работающим за отпускников
При этом отложенный отпуск нужно будет использовать в течение 12 месяцев по окончании того рабочего года, за который он предоставляется.
Как рассказали в Роструде, работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска, но тогда неиспользованная часть отдыха должна быть компенсирована по выбору работника в удобное для него время в течение года либо перенесена на следующий.
Перечень обстоятельств, которые могут повлиять на прерывание отпуска, законодательством не определен и устанавливается начальством.
Кроме того, работодатель обязан перенести отпуск на другой согласованный срок, если работнику вовремя не выплатили отпускные или его известили о начале отдыха позднее, чем за две недели.
Также подчеркивается, что работодатель не может не предоставлять отпуск два года подряд, а также отказывать в этом несовершеннолетним сотрудникам и тем, чья профессия связана с вредными или опасными условиями труда.
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Популярные комментарии
Почему Роструд не упомянул профсоюзы ? И чем работодатель может мотивировать острую необходимость ? только своей не расторопностью.
9 июля, 08:38
Случайный Прохожий
26100001
Учитывая, что полстраны работает "в чёрную", эти консультации мало кому нужны. Работодатель сейчас как рабовладелец, как он захочет, так и пойдешь в отпуск и на его условиях. Разговор сейчас один - не нравится, увольняйся.
9 июля, 07:16
iid10001
6910605
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