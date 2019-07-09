Гонконгские власти отвергли требования амнистировать участников протестов

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Требования предоставить амнистию без проведения расследования и судебного разбирательства для правонарушителей, участвовавших в протестах в Гонконге, неприемлемы, заявила во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

"Любые требования, что мы должны предоставить амнистию на данном этапе, другими словами не предпринимать дальнейших шагов по расследованию и судебному преследованию правонарушителей, эти требования неприемлемы, потому что это идет вразрез с верховенством права в Гонконге", - сказала она журналистам.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.