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РИА Новости

Гонконгские власти отвергли требования амнистировать участников протестов

Вчера, 06:12
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Участники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Требования предоставить амнистию без проведения расследования и судебного разбирательства для правонарушителей, участвовавших в протестах в Гонконге, неприемлемы, заявила во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Любые требования, что мы должны предоставить амнистию на данном этапе, другими словами не предпринимать дальнейших шагов по расследованию и судебному преследованию правонарушителей, эти требования неприемлемы, потому что это идет вразрез с верховенством права в Гонконге", - сказала она журналистам.
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Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились.
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