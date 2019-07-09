Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T05:53Z
https://ria.ru/20190709/1556332710.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155628/75/1556287558_0:285:3071:2012_1036x0_80_0_0_475bf02a5ba6c439ad08170170489f12.jpg
РИА Новости

Глава администрации Гонконга назвала законопроект об экстрадиции "мертвым"

Вчера, 05:53
2888
© REUTERS / Tyrone SiuПротест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Правительство Гонконга не планирует возобновлять рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, "законопроект мертв", заявила во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Причина событий последних недель заключается в попытке принять поправки к закону об экстрадиции, я почти сразу остановила (процесс рассмотрения – ред.). Но в обществе все еще есть сомнения в искренности правительства и беспокойство о том, возобновит ли правительство процесс рассмотрения соответствующих поправок в законодательном собрании. Я хочу подчеркнуть, что таких планов нет, законопроект мертв", - заявила Кэрри Лэм журналистам.
Она добавила, что "многие жители Гонконга, включая меня, опечалены и шокированы событиями последних нескольких недель".
"Я в полной мере учла озабоченности людей и обратила внимание на то, что есть две абсолютно разные ситуации в многочисленных протестах и маршах, которые мы наблюдали. С одной стороны, сотни тысяч представителей различных слоев населения мирно и организованно участвовали в протестах, что отражает основные ценности Гонконга, которые заключаются в том, что все мы обладаем полной свободой выражать свои взгляды. С другой стороны, крайне маленькая часть протестующих воспользовались возможностью для совершения насильственных актов и вандализма, которые подрывают верховенство закона в Гонконге", - отметила глава администрации.
Женщина держит флаг Великобритании во время акции за отмену закона об экстрадиции в Гонконге
6 июля, 08:00
Фантомные боли Британии по китайской колонии
Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
11 июня, 14:59
Новый закон об экстрадиции: благо Гонконга или "смерть автономного статуса"В Гонконге сотни тысяч жителей недовольны возможным изменением порядка экстрадиции подозреваемых и преступников. Оппозиция считает, что Китай теперь сможет заставить замолчать диссидентов. Власти говорят лишь о модернизации законодательства. Кто прав?
612005
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
Гонконгские власти отвергли требования амнистировать участников протестов
РИА
Новости
В Иране трое военнослужащих КСИР погибли в результате нападения боевиков
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл детали нового иска "Газпрома"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде
"У Зеленского осталось полгода". Кто подставляет нового президента Украины
В Мехико сообщили о новых мерах США против поставок мексиканской стали
Арабская коалиция перехватила и уничтожила беспилотник, запущенный хуситами
Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области. 5 июля 2019
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 450 человек
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил Грузии бесплатно отдавать воду и вино союзникам по НАТО
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам
В Казахстане на несанкционированных митингах задержали более ста человек
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Самолеты авиакомпаний EasyJet и KLM после столкновения в аэропорту Амстердама. 9 июля 2019
В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией на Барбадосе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния