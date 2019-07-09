Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США в ближайшее время могут столкнуться с дефолтом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Аналитики подчеркивают, что Вашингтон может превысить лимит государственного долга уже в начале сентября, если конгресс не примет решения по его повышению.
При этом ранее специалисты предсказывали, что это произойдет лишь в октябре-ноябре.
Причиной стали слишком низкие налоговые поступления, которые выросли лишь на три процента по сравнению с прошлым годом вместо предполагаемых ранее шести процентов.
Кроме того, отмечается, что нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, однако вопрос повышения лимита госдолга еще не поднимался.
Как заявил руководитель отдела экономической политики BPC Шай Акабас, правительство обязано решить проблему до 26 июля, в противном случае Вашингтон рискует не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.
Вчера, 13:40Горшочек, не вари!
В начале 2019-го государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Кроме того, за 2018-й финансовый год дефицит бюджета Соединенных Штатов вырос на 17 процентов и достиг 779 миллиардов долларов.
Предполагается, что к 2020-му он преодолеет отметку в триллион. При этом госдолг, вероятнее всего, сохранит тенденцию к ускорению роста, поскольку расходы правительства никак не контролируются.
21 июня, 20:37Это же гораздо проще… В США предложили санкции против российского госдолгаВ США демократы предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, пишут СМИ. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik предположил, с чем связано это предложение конгрессменов.