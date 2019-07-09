Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США в ближайшее время могут столкнуться с дефолтом, сообщает агентство США в ближайшее время могут столкнуться с дефолтом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Аналитики подчеркивают, что Вашингтон может превысить лимит государственного долга уже в начале сентября, если конгресс не примет решения по его повышению.

При этом ранее специалисты предсказывали, что это произойдет лишь в октябре-ноябре.

Причиной стали слишком низкие налоговые поступления, которые выросли лишь на три процента по сравнению с прошлым годом вместо предполагаемых ранее шести процентов.

Кроме того, отмечается, что нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, однако вопрос повышения лимита госдолга еще не поднимался.

Как заявил руководитель отдела экономической политики BPC Шай Акабас, правительство обязано решить проблему до 26 июля, в противном случае Вашингтон рискует не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.

В начале 2019-го государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Кроме того, за 2018-й финансовый год дефицит бюджета Соединенных Штатов вырос на 17 процентов и достиг 779 миллиардов долларов.