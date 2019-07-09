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РИА Новости

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

Вчера, 05:53
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. США в ближайшее время могут столкнуться с дефолтом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Аналитики подчеркивают, что Вашингтон может превысить лимит государственного долга уже в начале сентября, если конгресс не примет решения по его повышению.
При этом ранее специалисты предсказывали, что это произойдет лишь в октябре-ноябре.
Причиной стали слишком низкие налоговые поступления, которые выросли лишь на три процента по сравнению с прошлым годом вместо предполагаемых ранее шести процентов.
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Кроме того, отмечается, что нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, однако вопрос повышения лимита госдолга еще не поднимался.
Как заявил руководитель отдела экономической политики BPC Шай Акабас, правительство обязано решить проблему до 26 июля, в противном случае Вашингтон рискует не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.
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В начале 2019-го государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Кроме того, за 2018-й финансовый год дефицит бюджета Соединенных Штатов вырос на 17 процентов и достиг 779 миллиардов долларов.
Предполагается, что к 2020-му он преодолеет отметку в триллион. При этом госдолг, вероятнее всего, сохранит тенденцию к ускорению роста, поскольку расходы правительства никак не контролируются.
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СШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Исключительная нация живущая в долг))
9 июля, 06:06
Евгений Геннадьевич
23513313242
А король то - голый !!!
9 июля, 06:09
lizander_57 Лизандер
2073510038
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