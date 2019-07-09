Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T05:50Z
https://ria.ru/20190709/1556332671.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Мехико сообщили о новых мерах США против поставок мексиканской стали

Вчера, 05:50
461
МЕХИКО, 9 июл – РИА Новости. Министерство экономики Мексики сообщило вечером в понедельник о новых мерах, принятых США против поставок мексиканской стали.
Согласно коммюнике ведомства, речь идет о введении предварительной антисубсидиционной пошлины на поставки продукции из стали. "Это значит, что с этой даты (8 июля - ред.) экспортные поставки вовлеченных в это мексиканских предприятий будут являться объектом уплаты антисубсидиционных пошлин при их вхождении на американский рынок", - говорится в сообщении минэкономики Мексики.
Данные меры стали результатом расследования, начатого США 4 января 2019 года против Мексики, Китая и Канады по просьбе Американского Института стальных конструкций из Чикаго, уточняет ведомство.
При этом минэкономики Мексики особо подчеркивает, что данные меры не связаны с пошлинами, введенными ранее на поставки стали и алюминия, из-под действия которых Мексика и Канада были выведены в мае 2019 года после длительных переговоров. Также эти шаги не имеют отношения к намерению президента США Дональда Трампа ввести пошлины на все мексиканские товары.
Ранее Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе против нелегальной миграции из стран Центральной Америки. Минобороны Мексики сообщило о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции в сторону США.
Президент США Дональд Трамп
9 июня, 16:37
Трамп заявил о начале "прекрасного сотрудничества" США и Мексики
632100
Обсудить 0
МексикаСШАЭкономика
Рекомендуем
В Иране трое военнослужащих КСИР погибли в результате нападения боевиков
РИА
Новости
Арабская коалиция перехватила и уничтожила беспилотник, запущенный хуситами
В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
Участники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
Гонконгские власти отвергли требования амнистировать участников протестов
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
В Казахстане на несанкционированных митингах задержали более ста человек
Ситуация в Сирии
В провинции Хама в результате обстрела террористов погибли три человека
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области. 5 июля 2019
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 450 человек
Самолеты авиакомпаний EasyJet и KLM после столкновения в аэропорту Амстердама. 9 июля 2019
В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против представителя "Хезболлах" и ливанских политиков
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Глава администрации Гонконга назвала законопроект об экстрадиции "мертвым"
Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях
В Афганистана задержали двух иранских солдат за пересечение границы
В Малайзии задержали четырех боевиков из Мьянмы, Индии и Филиппин
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии поддержал решение Путина не вводить меры против Тбилиси
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния