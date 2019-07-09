Военные начали дезинфицировать систему питьевого водоснабжения в Тулуне

Завалы у моста через федеральную трассу "Сибирь" в городе Тулун Иркутской области после паводка

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РБХ) провели дезинфекцию двух скважин водозабора в Тулуне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Подразделения РХБ защиты группировки войск приступили к проведению дезинфекционных работ объектов водозабора "Красный октябрь" централизованной системы питьевого водоснабжение Тулуна, попавших в зону затопления во время паводка", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что военные продезинфицировали поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной. Всего было продезинфицировано около 1,2 тысячи квадратных метров. "Также совместно с "Центром гигиены и эпидемиологии в Тулуне" подразделения РХБ защиты проведена дезинфекция двух скважин водозабора", - сообщили в пресс-службе округа.

Кроме того, военнослужащие начали дезинфекцию подворий и откачку воды из подвалов домов в Тулуне, где уже разобрали завалы.