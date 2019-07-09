В зоне подтопления в Иркутской области обследовали более семи тысяч домов

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019

ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Более 7 тысяч домов в зоне подтопления обследованы, предстоит дать заключение еще по 3 тысячам, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра социальной политики, опеки и попечительства Владимира Родионова.

В Иркутской области, где из-за паводка в шести районах введен режим ЧС, в зону подтопления попали 110 населенных пунктов. Погибли 23 человека, девять пропали без вести. Почти 37 тысяч жителей, пострадавших от паводка, подали заявление на единовременную помощь.

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"На затопленных территориях обследовано 7 218 домов, необходимо дать заключение еще по трем тысячам. У нас на включение в список на получение выплат по утере имущества подано 5 680 заявлений, в настоящее время готовы документы еще на 2 459 человек", - сообщил Родионов.