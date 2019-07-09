Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.

По ее словам, произошедшее показывает лишь слабость ведущего.

"Моя позиция в этом вопросе не изменилась — с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо", — считает Собчак.

Она также сравнила грузинского журналиста с подростком и отметила, что похожей риторики в своих заявлениях придерживается Алексей Навальный, однако такая позиция, по мнению Собчак, лишь отпугивает людей.

Инцидент на "Рустави 2"

В воскресенье вечером журналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Путина и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.

Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой, назвав это открытой провокацией грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.