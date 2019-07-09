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РИА Новости

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Вчера, 04:40
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
По ее словам, произошедшее показывает лишь слабость ведущего.

"Моя позиция в этом вопросе не изменилась — с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо", — считает Собчак.

Она также сравнила грузинского журналиста с подростком и отметила, что похожей риторики в своих заявлениях придерживается Алексей Навальный, однако такая позиция, по мнению Собчак, лишь отпугивает людей.
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Инцидент на "Рустави 2"

В воскресенье вечером журналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Путина и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.
Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой, назвав это открытой провокацией грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Габунию отстранили от работы на два месяца.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
8 июля, 20:40
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
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Скандал вокруг "Рустави 2"Ксения СобчакВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Вся западная цивилизация построена на убийствах и насилии и она всегда молчание или поскуливание, как у наших дипломатов, считала слабостью. И это поощряла их на следующие пакости. Сюда же затянули ряд стран, которым приходится ломать свой цивилизационный код, забывать, как Россия спасала их от различных бедствий. Считаю, что надо отвечать максимально жестко, иначе история будет только повторяться.Полностью закрыть границы для людей, денег и товаров. Без хаммона выжили, выживем и без Грузии. Пускай ее едят белые господины.
9 июля, 05:13
InGood FitRu
318916249
О, еще один "специалист" зачекинилась..
9 июля, 04:54
PCProstoy Chitatel
1122411136
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