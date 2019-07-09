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РИА Новости

В Ханты-Мансийск прибыли два судна на подводных крыльях "Валдай 45Р"

Вчера, 04:23
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкХанты-Мансийск. Архивное фото
Ханты-Мансийск. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Уже два пассажирских судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" прибыли в Ханты-Мансийск, чтобы по рекам курсировать в Сургут, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по суднам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
"Два "Валдая" мы уже сдали ханты-мансийцам, первый уже курсирует на линии Сургут-Ханты-Мансийск, по великим нашим рекам. Сейчас дошел второй корабль, идут его технические испытания", - сказал Анцев.
© Фото : АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"Речное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р". Архивное фото
Речное судно на подводных крыльях Валдай 45Р
© Фото : АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"
Речное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р". Архивное фото
"Валдай 45Р" – преемник лучших традиций судов на подводных крыльях (СПК) "Метеор" и "Ракета", способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа.
Судно предназначено для эксплуатации на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Кроме того, СПК "Валдай 45Р" может поставляться на экспорт. Длина судна составляет 21,3 метра, ширина – 5,2 метра, скорость – 65 километров в час, пассажировместимость – 45 человек, дальность плавания – 400 километров, экипаж – два человека.
Головное судно было презентовано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме с участием глав регионов РФ, представителей судоходных компаний и иностранных делегаций. Тогда же программа субсидированного лизинга Минпромторга РФ позволила ЦКБ Алексеева начать серийное строительство и заложить шесть, которые должны быть переданы заказчикам в 2019 году.
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