Экраноплан "Чайка" сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.

"Он может иметь хорошую амфибийность и выходить на берег с уклоном до пяти процентов, а также на внеэкранных режимах перелетать как самолет, чтобы базироваться на аэродромах. Туда возможно установить шасси", — сказал Анцев, напомнив при этом, что масса такого экраноплана — 54 тонны, из которых 15 — полезная нагрузка. "Чайка" способна летать на расстояния до трех тысяч километров.

По словам Анцева, предприятие не будет создавать экраноплан "в железе" до тех пор, пока не решится вопрос с финансированием. Вместо этого разработчики представят полунатурную модель, в которой можно задавать любые параметры маршрута (начальную и конечную точки, время суток, погодные условия) и смотреть, как "Чайка" справится именно с поставленными задачами.

Разработчики считают, что "Чайку" можно будет использовать и для освоения Арктики, так как экраноплан гораздо меньше зависит от погоды, чем вертолеты. Помимо патрулирования морских берегов, с помощью "Чайки" можно будет проводить спасательные операции и доставлять специалистов на шельфовые месторождения.

"В грузовом отсеке экраноплана может находиться спасательный катер, с помощью которого можно будет провести аварийно-спасательные, досмотровые работы. Потом катер можно погрузить обратно и спокойно улететь. Это неожиданная для всех возможность с открытой аппарелью находиться на воде", — добавил Анцев.

"Чайка" выполнена по схеме кольцеплана. Для того чтобы выходить из режима экрана (когда машина движется над водой на небольшой высоте и держится на ней за счет повышенного давления под крылом), экраноплан будет использовать верхнее крыло. Полеты на внеэкранных режимах можно будет использовать не только для перемещения на аэродромы, но и для того, чтобы облетать препятствия (например, острова или крупные суда). Сейчас петербургское научно-производственное предприятие "Радар ммс" проводит испытания системы.

Чтобы помогать пилотам обходить препятствия, "Чайка" получит систему синтетического зрения, которая сможет видеть объекты на маршруте за многие километры, сканировать их, анализировать погодную обстановку и принимать решение, каким образом их лучше обойти.

"Для этого летчику нужно дать подспорье, дать распознавание образов, чтобы заработал искусственный интеллект, чтобы нейронка заработала на борту, чтобы со всех датчиков шла мгновенная обработка, не просто realtime, а чуть даже быстрее", — добавил Анцев.