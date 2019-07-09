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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией на Барбадосе

Вчера, 03:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 9 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговорного процесса с оппозицией.
Встреча проходит на Барбадосе при участии правительства Норвегии, уточнил он.
"Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров (речь о понедельнике. — Прим. ред.)", — сказал лидер страны в эфире государственного телевидения.
По его словам, обсуждение идет по шести пунктам, которые касаются всех сфер жизни страны — экономики, политики, культуры и других.
"Я очень оптимистично настроен. Сегодня переговоры длились пять часов, шаг за шагом мы сможем открыть дорогу мира, ненасилия, конструктивного диалога для Венесуэлы", — заявил президент.
Также Мадуро подверг критике недавний доклад, который верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила по итогам своей поездки в страну.
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…и сорок разбойников. Помпео разочаровался в венесуэльской оппозицииКак-то совсем пропал Хуан. Не то чтобы его не хватало. Но он же взял за правило раз в месяц объявлять о финале операции "Свобода". А после 2-го мая ‒ как отрезало. Не иначе как кое-кому готовят замену. Нам, например, это знакомо.
"Доклад госпожи Бачелет — это доклад, больше сделанный людьми из ее офиса, враждебными по отношению в боливарианской революции. Он полон лжи, манипуляций, фальшивых данных, это повторение доклада предыдущего верховного комиссара, который ей сделали и надиктовали из Госдепа США. Она сдалась под их давлением", — считает венесуэльский лидер.
Он рассказал, что собирается направить личное письмо Бачелет в Женеву. "Дай бог, чтобы она исправила это, и этот ложный шаг (доклад. — Прим. ред.) послужил уроком для госпожи Бачелет", — отметил глава государства.
Кроме того, он сообщил, что в ходе переговоров представители правительства Венесуэлы заявили протест в связи с данными, представленными оппозицией для этого доклада.
"Надеемся, что ошибки будут исправлены как можно быстрее", — заключил Мадуро.
В январе в боливарианской республике начались массовые акции протеста против Мадуро. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным президентом. Его поддержали некоторые западные страны во главе с США. Россия, Китай, Турция и ряд других государств настаивают на том, что легитимный лидер страны — Мадуро.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроБарбадосВенесуэлаВ мире
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