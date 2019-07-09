В "Ростехе" оценили потенциал внедрения "криптобиокабин" в МФЦ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Внедрение "криптобиокабины" в многофункциональных центрах (МФЦ) позволит оформить и получить заграничный паспорт без участия сотрудников МВД, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в "Ростех") Владимир Кабанов.

"Криптобиокабина" позволит избежать зависимости от наличия или отсутствия сотрудника МВД в МФЦ (ранее они осуществляли оформление и выдачу паспортов нового поколения в короткое, строго ограниченное время), таким образом, граждане смогут оформлять и получать паспорта в течение всего рабочего дня МФЦ. Появится больше возможностей посетить МФЦ в удобное для заявителя время. Автоматизация процесса также способствует ускорению процедуры оформления документов", - сказал Кабанов.

По его словам, опытная эксплуатация начнется в конце июля 2019 года и продлится один месяц. "Решение о массовом производстве будет принято по итогам этого периода. После корректировки технического задания концерн "Автоматика" будет готов начать серийное производство в течение трёх месяцев", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что концерн "Автоматика" впервые представил на выставке "Иннопром-2019" серийный образец программно-аппаратного комплекса "криптобиокабина" для оформления и выдачи заграничных паспортов. Комплекс полностью автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя, а также оформление и выдачу документов.

Функционал "криптобиокабины" позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах – видимом и ультрафиолетовом. При выдаче паспорта комплекс осуществляет двухфакторную биометрическую верификацию и по результатам производит активацию заграничного паспорта нового поколения.

По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, уже в июле 2019 новыми "криптобиокабинами" будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре.