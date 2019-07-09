Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T03:31Z
https://ria.ru/20190709/1556332214.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155026/41/1550264106_0:11:1501:855_1036x0_80_0_0_27189e4632f485beed3521a7e942f66d.jpg
РИА Новости

В "Ростехе" оценили потенциал внедрения "криптобиокабин" в МФЦ

Вчера, 03:31
1357
© РИА Новости / Алексей СухоруковОформление документов в МФЦ. Архивное фото
Оформление документов в МФЦ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Внедрение "криптобиокабины" в многофункциональных центрах (МФЦ) позволит оформить и получить заграничный паспорт без участия сотрудников МВД, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в "Ростех") Владимир Кабанов.
"Криптобиокабина" позволит избежать зависимости от наличия или отсутствия сотрудника МВД в МФЦ (ранее они осуществляли оформление и выдачу паспортов нового поколения в короткое, строго ограниченное время), таким образом, граждане смогут оформлять и получать паспорта в течение всего рабочего дня МФЦ. Появится больше возможностей посетить МФЦ в удобное для заявителя время. Автоматизация процесса также способствует ускорению процедуры оформления документов", - сказал Кабанов.
По его словам, опытная эксплуатация начнется в конце июля 2019 года и продлится один месяц. "Решение о массовом производстве будет принято по итогам этого периода. После корректировки технического задания концерн "Автоматика" будет готов начать серийное производство в течение трёх месяцев", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что концерн "Автоматика" впервые представил на выставке "Иннопром-2019" серийный образец программно-аппаратного комплекса "криптобиокабина" для оформления и выдачи заграничных паспортов. Комплекс полностью автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя, а также оформление и выдачу документов.
Офис компании Microsoft в Нью-Йорке
5 марта, 22:02
Microsoft признал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта
Функционал "криптобиокабины" позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах – видимом и ультрафиолетовом. При выдаче паспорта комплекс осуществляет двухфакторную биометрическую верификацию и по результатам производит активацию заграничного паспорта нового поколения.
По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, уже в июле 2019 новыми "криптобиокабинами" будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре.
Прототип "криптобиокабины" был впервые представлен в июле 2018 года. С тех пор была проведена большая работа по замене импортных компонентов на отечественные. Например, сканер отпечатков пальцев, фотокамера, система бестеневого освещения, а также устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машинно-читаемой зоны) и считыватель микросхем паспортов нового поколения, были заменены на новейшие образцы отечественного производства, что позволило существенно сократить время оформления документов. Кроме того, серийная версия кабины отличается усовершенствованным дизайном и эргономикой. В частности, кабина оборудована комфортным сиденьем, более удобным стало расположение сканера документов и сенсорных экранов.
Логотип компании Ростех
23 мая, 13:23
"Ростех" разработал первый суперкомпьютер на микропроцессорах "Эльбрус-8С"
900102
Обсудить 1
ИННОПРОМ-2019РостехРоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Банкомат Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно пользоваться банкоматами
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Перспективный тяжелый экраноплан Чайка. Архивное фото
Экраноплан "Чайка" сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Сотрудник в офисе
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Посетители выбирают сорт вина из коллекции Винного Дома Каудаль в Москве
В России подорожает вино, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния