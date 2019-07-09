В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Некачественное бытовое электрооборудование значительно увеличивает риск возникновения пожара, поэтому в МЧС России советуют не экономить на собственной безопасности и покупать только сертифицированную продукцию.
Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества. Ведомство напоминает, что удлинители предназначены только для кратковременного подключения бытовой техники. Ни в коем случае нельзя прокладывать их по постоянной схеме. Запрещается также пропускать удлинители под коврами и через дверные пороги. Удлинители с передавленной и потрескавшейся изоляцией использовать нельзя. Сразу после пользования удлинителем его следует отключить от розетки.
Если при включении или выключении бытовой техники появляются искры и розетки нагреваются, это верный признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить возможный пожар - заменить розетку, советует МЧС. Надо помнить, что предохранители защищают только от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов.
Довольно часто к возгораниям приводит неправильная установка электрооборудования. Многие люди модернизируют домашнюю электросеть при помощи подручных материалов. Рано или поздно непрофессионально сделанные соединения, а также неправильно подобранный кабель и "жучки" в предохранителях приведут к пожару, отмечают спасатели.
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При покупке обогревателя надо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения. В случае перегрева или падения прибор должен отключиться автоматически. Важно помнить, что при включении обогревателя нельзя пользоваться удлинителем. Кроме того, перед каждым включением обогревателя следует убедиться, что шнур и штепсельный разъем находятся в нормальном состоянии, советует ведомство.
Во время работы обогревателя электрический шнур не должен лежать сверху него. Если провод или штепсель нагреваются во время работы, надо немедленно отключить нагреватель и отсоединить его от розетки. Необходимо также регулярно очищать обогреватель от пыли, так как она может воспламениться от нагрева. Кроме того, родители должны постоянно следить за ребенком, чтобы он не остался один в комнате, где включен обогреватель, резюмирует МЧС.
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