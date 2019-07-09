В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Некачественное бытовое электрооборудование значительно увеличивает риск возникновения пожара, поэтому в МЧС России советуют не экономить на собственной безопасности и покупать только сертифицированную продукцию.

Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества. Ведомство напоминает, что удлинители предназначены только для кратковременного подключения бытовой техники. Ни в коем случае нельзя прокладывать их по постоянной схеме. Запрещается также пропускать удлинители под коврами и через дверные пороги. Удлинители с передавленной и потрескавшейся изоляцией использовать нельзя. Сразу после пользования удлинителем его следует отключить от розетки.

Если при включении или выключении бытовой техники появляются искры и розетки нагреваются, это верный признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить возможный пожар - заменить розетку, советует МЧС. Надо помнить, что предохранители защищают только от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов.

Довольно часто к возгораниям приводит неправильная установка электрооборудования. Многие люди модернизируют домашнюю электросеть при помощи подручных материалов. Рано или поздно непрофессионально сделанные соединения, а также неправильно подобранный кабель и "жучки" в предохранителях приведут к пожару, отмечают спасатели.

При покупке обогревателя надо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения. В случае перегрева или падения прибор должен отключиться автоматически. Важно помнить, что при включении обогревателя нельзя пользоваться удлинителем. Кроме того, перед каждым включением обогревателя следует убедиться, что шнур и штепсельный разъем находятся в нормальном состоянии, советует ведомство.