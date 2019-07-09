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РИА Новости

Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно пользоваться банкоматами

Вчера, 03:40
20132
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкомат Сбербанка. Архивное фото
Банкомат Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сбербанк советует россиянам при посещении Великобритании, Индии, Индонезии, Канады и США быть осторожнее при использовании банкоматов, поскольку в этих странах высок риск стать жертвой скимминга, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
"Во всех своих путешествиях, независимо от страны пребывания, мы рекомендуем нашим клиентам соблюдать простые правила кибербезопасности: держать карту в надежном месте; не хранить пин-код вместе с картой; прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода; убедиться в отсутствии рядом с банкоматом подозрительных лиц, не пользоваться банкоматами, вызывающими сомнения", — рекомендуют в банке.
"Последний совет особенно актуален для туристов, отправляющихся в Индонезию, Индию, Великобританию, США или Канаду — в этих странах риск стать жертвой скимминга, то есть снятия пин-кода с клавиатуры банкомата и данных с магнитной полосы карты с последующим изготовлением ее полной копии, наиболее высок", — подчеркнули в Сбербанке.
В банке также указали, что в период летних отпусков количество хищений с банковских карт снижается, однако увеличивается число случаев утраты банковских карт. А чем популярнее место отдыха, тем больше случаев утери карт там фиксируется, предупредили в кредитной организации.
Получение денег в банкомате
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При этом Сбербанк все же советует своим клиентам брать в путешествия банковские карты. "Банковская карта — надежный партнер в зарубежных поездках. При оплате или снятии наличных конверсия произойдет автоматически. В случае утери карты клиент не останется без денег — карту можно оперативно заблокировать и воспользоваться услугой экстренной выдачи наличных", — отметили в банке.
Сбербанк в прошлом году сообщал РИА Новости, что большинство краж денег с банковских карт россиян, находящихся в отпусках за рубежом, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки.
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1101686188
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СбербанкВеликобританияКанадаРоссияИндияСШАИндонезияЭкономика
Популярные комментарии
Самое опасное, это пользоваться картами сбербанка в банкоматах сбербанка в России. Никакого скиминга. Банкомат просто берёт ваши деньги и не зачисляет их на счёт. Либо списывает со счёта, но не выдаёт. Надеятся на карту сбербанка в ЛЮБОЙ стране опасно. Сбербанк блокирует свои карты в произвольном порядке и без посещения отделения, именно того где получена карта, денег своих вы не увидите. Да и при посещении - не факт что увидите. Хотите остаться без денег в любой момент? Доверьте их сбербанку.
9 июля, 06:39
Карачун Кондратьевич
13000030
Вранье ! У меня две карты Сбера и уже 17 лет. Никаких проблем.
9 июля, 06:49
rik
2600009
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