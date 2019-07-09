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РИА Новости

В России подорожает вино, пишут СМИ

Вчера, 03:14
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители выбирают сорт вина из коллекции Винного Дома "Каудаль" в Москве
Посетители выбирают сорт вина из коллекции Винного Дома Каудаль в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Правительство России разработало законопроект, согласно которому с 2020 года в стране повысятся ставки акцизов на вино, сообщает газета "Ведомости".
Так, новый законопроект предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, и в случае их одобрения в России вырастут акцизы на тихие вина с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей.
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Информацию о том, что правительство действительно одобрило новые поправки и в скором времени внесет их в Госдуму, в интервью газете подтвердил пресс-секретарь председателя кабинета министров Олег Осипов.
Издание отмечает, что законопроект также предусматривает, что к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, используемый для производства вина. Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом. Кроме того, предлагаемые поправки почти уравняют ставки акциза на вино и на винные напитки без добавления спирта.
Как считают эксперты, опрошенные газетой, принятие нового законопроекта приведет к повышению стоимости продукции для конечного потребителя, а стоимость винных напитков почти сравняется с уровнем цен на натуральные вина.
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РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Нормальный человек два раза в год позволит себе купить бутылку вина, ну а бухающие вино не пьют...Так о чем сыр-бор?
9 июля, 09:47
Елена Шабанова
8028270313
После прочтения комментов, у меня создалось стойкое впечатление, что в России все живут на пособия, при этом три раза в день пьют вино! Заметьте! Не водку, а вино! И повышение цены на копейки энтого напитку сразу сбросит их на самое дно!
9 июля, 09:09
aanod1000
5146200213
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