Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T03:12Z
https://ria.ru/20190709/1556332086.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155117/35/1551173551_0:19:2000:1144_1036x0_80_0_0_395381e8117077da25de443727116cdf.jpg
РИА Новости
Туризм

Диетолог посоветовала пробовать экзотические блюда маленькими порциями

Вчера, 03:12
518
© Depositphotos / fxquadroДевушка ест лапшу. Архивное фото
Девушка ест лапшу. Архивное фото
© Depositphotos / fxquadro
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В отпуске стоит пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию только через сутки, чтобы избежать аллергических реакций, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
"В экзотических странах хочется попробовать все. Но нужно начинать с маленького количества, дабы не получить неожиданных или аллергических реакций. Нужно начинать с маленького кусочка, с маленькой порции, по чуть-чуть. Сутки - до двух суток может проявиться реакция", - сказала Егорова.
Девушка ест гамбургер
1 июня, 08:00
Скорпионы на шпажке и шаурма с пятачком: чем удивит фастфуд разных стран
Она добавила, что нужно обращать внимание и на качество продуктов, чтобы избежать отравления.
320002
ТуризмДепартамент здравоохранения г. МосквыМоскваВ мире
Рекомендуем
Банкомат Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно пользоваться банкоматами
РИА
Новости
Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
Анорексия. Архивное фото
Психолог назвал причины развития анорексии
На контрольно-пропускном пункте Бугристое российско-казахстанской границы
Перевозчики поддержали интеграцию системы отслеживания транзита и "Платона"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Участники группы The Beatles
В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
Посетители выбирают сорт вина из коллекции Винного Дома Каудаль в Москве
В России подорожает вино, пишут СМИ
В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
В Приморье выявили контрабанду в Китай ценного леса на 40 миллионов рублей
Производство мясных деликатесов. Архивное фото
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией на Барбадосе
Украинские военные в Луганской области
Украинский военный выстрелил в подчиненную за шпионаж, заявили в ЛНР
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния