Диетолог посоветовала пробовать экзотические блюда маленькими порциями

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В отпуске стоит пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию только через сутки, чтобы избежать аллергических реакций, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.

"В экзотических странах хочется попробовать все. Но нужно начинать с маленького количества, дабы не получить неожиданных или аллергических реакций. Нужно начинать с маленького кусочка, с маленькой порции, по чуть-чуть. Сутки - до двух суток может проявиться реакция", - сказала Егорова.