Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T03:08Z
https://ria.ru/20190709/1556332070.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Приморье выявили контрабанду в Китай ценного леса на 40 миллионов рублей

Вчера, 03:08
854
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Таможенники в Уссурийске выявили контрабанду в Китай 2,3 тысячи кубометров ценных монгольского дуба и маньчжурского ясеня, которую организовал россиянин, сообщает Уссурийская таможня.
"В общей сложности по поддельным документам было вывезено 2304 кубометра лесоматериалов стоимостью 40,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприниматель из Владивостока по заказу граждан КНР использовал реквизиты фирмы, директором которой числилось подставное лицо. Фактически руководя этой фирмой, приморец незаконно перемещал через границу пиломатериалы.
По фактам контрабанды лесоматериалов возбуждено 19 уголовных дел по статье "Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Ясень маньчжурский и дуб монгольский - это ценные породы древесины, они включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Крупную партию дериватов кабарги на сумму 12 млн рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни на грузовом складе в аэропорту Владивосток
3 сентября 2018, 08:51
Во Владивостоке пресекли контрабанду подсушенных желез кабарги в Китай
3601187
КитайПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"
РИА
Новости
Жители Курска отсудили у Минфина два миллиона рублей за пропавший клад
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома
Лента
новостей
Ханты-Мансийск. Архивное фото
В Ханты-Мансийск прибыли два судна на подводных крыльях "Валдай 45Р"
Банкомат Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно пользоваться банкоматами
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Анорексия. Архивное фото
Психолог назвал причины развития анорексии
Беспилотные летательные аппараты Zala. Архивное фото
В Приморье могут задействовать самолеты-беспилотники для охраны леопардов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией на Барбадосе
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил Грузии бесплатно отдавать воду и вино союзникам по НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется договориться с Россией по транзиту газа в сентябре
Перспективный тяжелый экраноплан Чайка. Архивное фото
Экраноплан "Чайка" сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния