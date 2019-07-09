В Приморье выявили контрабанду в Китай ценного леса на 40 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Таможенники в Уссурийске выявили контрабанду в Китай 2,3 тысячи кубометров ценных монгольского дуба и маньчжурского ясеня, которую организовал россиянин, сообщает Уссурийская таможня.

"В общей сложности по поддельным документам было вывезено 2304 кубометра лесоматериалов стоимостью 40,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматель из Владивостока по заказу граждан КНР использовал реквизиты фирмы, директором которой числилось подставное лицо. Фактически руководя этой фирмой, приморец незаконно перемещал через границу пиломатериалы.

По фактам контрабанды лесоматериалов возбуждено 19 уголовных дел по статье "Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.