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РИА Новости

Источник назвал дату следующего выхода астронавтов НАСА в открытый космос

Вчера, 03:03
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВыход в открытый космос астронавтов НАСА. Архивное фото
Выход в открытый космос астронавтов НАСА. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следующий выход астронавтов НАСА в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) состоится в конце лета, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.
"Выход в открытый космос с борта МКС по американской программе запланирован на 28 августа", - сказал собеседник агентства.
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Ранее другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что данный выход будет посвящен подготовке второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей. По его словам, в сентябре по американской программе будут проведены три выхода для замены аккумуляторных батарей на американском сегменте МКС, а в конце года - пять выходов с целью ремонта системы охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02.
В 2019 году астронавты НАСА уже осуществили три выхода в открытый космос: два - в марте, один - в апреле.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.
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Международная космическая станцияНАСАСШАРИА Наука
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