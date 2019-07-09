Источник назвал дату следующего выхода астронавтов НАСА в открытый космос

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следующий выход астронавтов НАСА в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) состоится в конце лета, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.

"Выход в открытый космос с борта МКС по американской программе запланирован на 28 августа", - сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что данный выход будет посвящен подготовке второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей. По его словам, в сентябре по американской программе будут проведены три выхода для замены аккумуляторных батарей на американском сегменте МКС, а в конце года - пять выходов с целью ремонта системы охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02.

В 2019 году астронавты НАСА уже осуществили три выхода в открытый космос: два - в марте, один - в апреле.