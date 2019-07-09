Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине

"Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", — сказал Путин.