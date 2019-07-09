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РИА Новости

Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине

Вчера, 02:38
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАмериканский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о своем отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину". Об этом сообщается на сайте Первого канала.
В частности, Стоун обсудил с российским лидером инцидент в Керченском проливе.

"Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", — сказал Путин.

Фильм Оливера Стоуна и украинского документалиста Игоря Лопатенка, получивший Гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таормина, посвящен событиям после Майдана 2013 года и кризису на Украине в целом.
Премьера ленты состоится на телеканале "Россия 1" 19 июля в 21:00.
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Провокация в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ.
Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента.
В июле восьми морякам предъявили обвинение в нарушении госграницы.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныОливер СтоунПервый канал (телеканал)Владимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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