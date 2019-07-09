Суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста менеджеру Baring Vostok

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит во вторник ходатайство следствия о продлении домашнего ареста топ-менеджеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщили РИА Новости в суде.

"Рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения назначено на 9 июля", - сказала собеседница агентства.

В понедельник Басманный суд Москвы на три месяца (до 13 октября) продлил срок домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.