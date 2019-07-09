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РИА Новости

Суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста менеджеру Baring Vostok

Вчера, 02:25
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТоп-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит во вторник ходатайство следствия о продлении домашнего ареста топ-менеджеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения назначено на 9 июля", - сказала собеседница агентства.
В понедельник Басманный суд Москвы на три месяца (до 13 октября) продлил срок домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: топ-менеджер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Ранее в понедельник Басманный суд оставил Кордичева под домашним арестом до 13 октября.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
8 июля, 19:20
В Baring Vostok прокомментировали продление домашнего ареста Майкла Калви
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Дело Bаring VostokБасманный суд г. МосквыМоскваЭкономика
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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
РИА
Новости
Филипп Дельпаль
Суд оставил в СИЗО французского топ-менеджера Baring Vostok
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
В Baring Vostok прокомментировали продление домашнего ареста Майкла Калви
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