Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море

Эти запретные слова: да, миграцию можно и нужно контролировать

Эти запретные слова: да, миграцию можно и нужно контролировать

Ранее мальтийские власти разрешили 65 мигрантам, спасенным судном Alan Kurdi у побережья Ливии, высадиться на берег. При этом было достигнуто соглашение после переговоров с Европейской комиссией и Германией, что мигранты будут перенаправлены в другие европейские страны.