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РИА Новости

Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море

02:12
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© AFP 2019 / Angelos Tzortzinis Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
© AFP 2019 / Angelos Tzortzinis
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло еще 44 мигрантов в Средиземном море, говорится в сообщении организации.
"Alan Kurdi спасло 44 человек с деревянной лодки при содействии мальтийских властей. Флот Мальты направил судно, чтобы забрать людей с Alan Kurdi и доставить на берег", - говорится в аккаунте организации в Twitter.
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Ранее мальтийские власти разрешили 65 мигрантам, спасенным судном Alan Kurdi у побережья Ливии, высадиться на берег. При этом было достигнуто соглашение после переговоров с Европейской комиссией и Германией, что мигранты будут перенаправлены в другие европейские страны.
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Средиземное мореМальтаГерманияВ мире
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