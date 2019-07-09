Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Состояние здоровья избитой в Ингушетии девочки стабильное и не имеет отрицательной динамики, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Ранее в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

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"Из разговора и.о. министра здравоохранения Ингушетии Заремы Льяновой с лечащим врачом девочки стало известно, что ее состояние стабильное, без отрицательной динамики. Ожидают демаркации некрозов. Маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились", - говорится в сообщении.