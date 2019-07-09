Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Состояние здоровья избитой в Ингушетии девочки стабильное и не имеет отрицательной динамики, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Ранее в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
"Из разговора и.о. министра здравоохранения Ингушетии Заремы Льяновой с лечащим врачом девочки стало известно, что ее состояние стабильное, без отрицательной динамики. Ожидают демаркации некрозов. Маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились", - говорится в сообщении.
Ранее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщил, что девочка находится в тяжелом состоянии, и улучшений в руках нет, но от операций пока решили воздержаться. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что положительные прогнозы по состоянию девочки не оправдались, но все медицинские решения будут приняты на следующей неделе после консилиумов.