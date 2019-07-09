Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T01:52Z
https://ria.ru/20190709/1556331778.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Жителям Курска выплатят два миллиона за клад, пропавший по дороге в Москву

01:52
305
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Жители Курска получат от Минфина 2 миллиона рублей за бутылку с золотыми монетами дореволюционной чеканки, которую они нашли в доме и передали в полицию, после чего клад пропал, сообщается на сайте Ленинского районного суда города Курска.
"Решением суда с министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Снегиревой Галины Евгеньевны, Снегирева Александра Петровича взыскано вознаграждение за клад в размере 2 152 284 рубля в равных долях, то есть по 1 076 142 рубля в пользу каждого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время ремонта в доме по улице Ильича в Курске они обнаружили стеклянную бутылку, в которой находилось 260 золотых монет дореволюционной чеканки. Супруги Снегиревы добровольно отдал клад в полицию, затем обратились в суд с исковым заявлением, в котором просили о взыскании компенсации за клад переданный государству.
По данным суда, монеты хранились в комнате вещественных доказательств УМВД России по городу Курску. После чего были направлены в Гохран России при министерстве финансов Российской Федерации.
Однако, как отмечается в сообщении, после вскрытия упаковки с монетами вместо них было обнаружено три гаечных ключа и канцелярский степлер. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Автомобиль полиции
10 января, 06:43
В Якутии грабитель ювелирного магазина растерял добычу, пока убегал
523010
Обсудить 0
Министерство финансов РФМоскваКурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
РИА
Новости
Украинские военнослужащие на БТР
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР
В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
Телеведущий Андрей Малахов
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Лента
новостей
Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
Американские фондовые индексы снизились на фоне ожидания новостей от ФРС
На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Власти Колумбии заподозрили повстанцев из АНО в нападении на прокуратуру
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Володин отметил опасность политизации межпарламентских институтов
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили прокомментировал поведение телеведущего "Рустави 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"
02:12В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР
02:12Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
02:07Власти Колумбии заподозрили повстанцев из АНО в нападении на прокуратуру
02:00Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:55Американские фондовые индексы снизились на фоне ожидания новостей от ФРС
01:52Жителям Курска выплатят два миллиона за клад, пропавший по дороге в Москву
01:46В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
01:42Адвокат Кевина Спейси потребовал закрыть дело о домогательствах
01:36Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
01:34Володин отметил опасность политизации межпарламентских институтов
01:32Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
01:25Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа
01:22В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
01:22Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
01:05В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
00:57В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
00:48Катар и Германия заявили об успехе конференции межафганского диалога в Дохе
00:47В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
00:39Володин назвал условие для движения мира в сторону многополярности
Лента новостейМолния