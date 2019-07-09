Жителям Курска выплатят два миллиона за клад, пропавший по дороге в Москву

БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Жители Курска получат от Минфина 2 миллиона рублей за бутылку с золотыми монетами дореволюционной чеканки, которую они нашли в доме и передали в полицию, после чего клад пропал, сообщается на сайте Ленинского районного суда города Курска.

"Решением суда с министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Снегиревой Галины Евгеньевны, Снегирева Александра Петровича взыскано вознаграждение за клад в размере 2 152 284 рубля в равных долях, то есть по 1 076 142 рубля в пользу каждого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонта в доме по улице Ильича в Курске они обнаружили стеклянную бутылку, в которой находилось 260 золотых монет дореволюционной чеканки. Супруги Снегиревы добровольно отдал клад в полицию, затем обратились в суд с исковым заявлением, в котором просили о взыскании компенсации за клад переданный государству.

По данным суда, монеты хранились в комнате вещественных доказательств УМВД России по городу Курску. После чего были направлены в Гохран России при министерстве финансов Российской Федерации.