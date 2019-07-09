Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T01:42Z
https://ria.ru/20190709/1556331712.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150791/69/1507916949_0:328:2878:1947_1036x0_80_0_0_5fc6361ad3a547163e2a3319bb161f90.jpg
РИА Новости

Адвокат Кевина Спейси потребовал закрыть дело о домогательствах

01:42
122
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмериканский актер Кевин Спейси. Архивное фото
Американский актер Кевин Спейси. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Американский актер Кевин Спейси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Защита Кевина Спейси потребовала отклонить иск против актера с обвинением в домогательствах к теперь уже 21-летнему Уильяму Литтлу, который на предварительных слушаниях в суде неожиданно отказался отвечать на вопросы о главной улике - своем сотовом телефоне, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя, сообщает во вторник газета USA Today.
Молодой человек впервые появился в суде, где, как ожидалось, он должен был дать показания по поводу судьбы телефона, который уже несколько месяцев как "пропал", сообщает издание. Как только тот заявил о намерении воспользоваться пятой поправкой, судья вынужден был исключить из дела его показания.
Адвокат Спейси Алан Джексон на основании этого потребовал закрыть дело, однако судья не принял никакого решения, назначив следующее заседание на 31 июля.
Телефон и сообщения, отправленные молодым человеком своей девушке и друзьям в 2016 году прямо в те несколько минут, когда домогательства якобы имели место, являются главной уликой в этом деле. Однако защита утверждает, что мать юноши Хизер Унру, которая и подала иск, перед тем как передать аппарат полиции, удалила часть содержимого, которое могло дать более ясное представление о его увлечениях. По мнению адвокатов Спейси, это может быть расценено как уничтожение улик.
Скриншот видео Позвольте мне быть Фрэнком с участием американского актера Кевина Спейси
25 декабря 2018, 02:09
Кевин Спейси записал обращение в образе героя "Карточного домика"
Как сообщает газета, Литтл отрицает, что сам не удалял сообщения, его родители признают, что удалили некие фотографии, имеющие отношение к его студенческой жизни. Сторона обвинения сообщила, что пропавший телефон так и не был обнаружен. Семья потерпевшего утверждает, что так и не получила его обратно, и отрицает предположения, что он был выброшен. Согласно документам суда, в полиции заявили, что передали аппарат отцу Литтла. Мужчина, который также дал показания в суде, заявил, что не помнит этого.
На днях семья Литтла добровольно отказалась от второго, гражданского иска, поданного в суд на прошлой неделе, где он обвинял Спейси в том, что актер напоил его алкоголем, после чего стал к нему непристойно прикасаться. Истцы требовали от Спейси возмещения убытков за "постоянные тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы". Сумма требуемых выплат не уточнялась, причина отзыва тоже не сообщалась.
Гражданский иск был связан с обвинениями в рамках уголовного разбирательства, по которому актеру грозит до 2,5 года тюрьмы.
Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.
Кевин Спейси в сериале Карточный домик
5 сентября 2018, 23:57Культура
Netflix "убил" главного героя "Карточного домика"
300000
Обсудить 0
Кевин СпейсиСШАВ мире
Рекомендуем
Телеведущий Андрей Малахов
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"
Украинские военнослужащие на БТР
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
Конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл. Архивное фото
В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
Американский танк Abrams. Архивное фото
США одобрили продажу Тайваню оружия на два миллиарда долларов
Мигранты едут на грузовом поезде на север, штат Чьяпас, Мексика. Архивное фото
В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки
Израильские военные нашли туннель под границей сектора Газа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"
02:12В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР
02:12Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
02:07Власти Колумбии заподозрили повстанцев из АНО в нападении на прокуратуру
02:00Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:55Американские фондовые индексы снизились на фоне ожидания новостей от ФРС
01:52Жителям Курска выплатят два миллиона за клад, пропавший по дороге в Москву
01:46В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
01:42Адвокат Кевина Спейси потребовал закрыть дело о домогательствах
01:36Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
01:34Володин отметил опасность политизации межпарламентских институтов
01:32Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
01:25Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа
01:22В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
01:22Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
01:05В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
00:57В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
00:48Катар и Германия заявили об успехе конференции межафганского диалога в Дохе
00:47В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
00:39Володин назвал условие для движения мира в сторону многополярности
Лента новостейМолния