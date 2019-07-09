Адвокат Кевина Спейси потребовал закрыть дело о домогательствах

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Защита Кевина Спейси потребовала отклонить иск против актера с обвинением в домогательствах к теперь уже 21-летнему Уильяму Литтлу, который на предварительных слушаниях в суде неожиданно отказался отвечать на вопросы о главной улике - своем сотовом телефоне, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя, сообщает во вторник газета Защита Кевина Спейси потребовала отклонить иск против актера с обвинением в домогательствах к теперь уже 21-летнему Уильяму Литтлу, который на предварительных слушаниях в суде неожиданно отказался отвечать на вопросы о главной улике - своем сотовом телефоне, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя, сообщает во вторник газета USA Today

Молодой человек впервые появился в суде, где, как ожидалось, он должен был дать показания по поводу судьбы телефона, который уже несколько месяцев как "пропал", сообщает издание. Как только тот заявил о намерении воспользоваться пятой поправкой, судья вынужден был исключить из дела его показания.

Адвокат Спейси Алан Джексон на основании этого потребовал закрыть дело, однако судья не принял никакого решения, назначив следующее заседание на 31 июля.

Телефон и сообщения, отправленные молодым человеком своей девушке и друзьям в 2016 году прямо в те несколько минут, когда домогательства якобы имели место, являются главной уликой в этом деле. Однако защита утверждает, что мать юноши Хизер Унру, которая и подала иск, перед тем как передать аппарат полиции, удалила часть содержимого, которое могло дать более ясное представление о его увлечениях. По мнению адвокатов Спейси, это может быть расценено как уничтожение улик.

Как сообщает газета, Литтл отрицает, что сам не удалял сообщения, его родители признают, что удалили некие фотографии, имеющие отношение к его студенческой жизни. Сторона обвинения сообщила, что пропавший телефон так и не был обнаружен. Семья потерпевшего утверждает, что так и не получила его обратно, и отрицает предположения, что он был выброшен. Согласно документам суда, в полиции заявили, что передали аппарат отцу Литтла. Мужчина, который также дал показания в суде, заявил, что не помнит этого.

На днях семья Литтла добровольно отказалась от второго, гражданского иска, поданного в суд на прошлой неделе, где он обвинял Спейси в том, что актер напоил его алкоголем, после чего стал к нему непристойно прикасаться. Истцы требовали от Спейси возмещения убытков за "постоянные тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы". Сумма требуемых выплат не уточнялась, причина отзыва тоже не сообщалась.

Гражданский иск был связан с обвинениями в рамках уголовного разбирательства, по которому актеру грозит до 2,5 года тюрьмы.