Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп

"От Дэррока слышу". Трамп не стал грозить Британии уничтожением Считалось, что пренебрежение к стране пребывания – это прерогатива американской дипломатии. Тут же к самим Штатам британцы отнеслись так, как, бывало, в августе 1814-го, когда они сожгли Белый дом.