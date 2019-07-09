Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T01:32Z
https://ria.ru/20190709/1556331620.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155600/56/1556005613_0:23:3009:1715_1036x0_80_0_0_cc600a6afe1de37352863ff7dc3226f6.jpg
РИА Новости

Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп

01:32
306
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила "полную поддержку" послу Великобритании в Вашингтоне Киму Дэрроку, с которым ранее в понедельник президент США Дональд Трамп отказался иметь дело, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса премьера.
По данным телеканала, в своем заявлении Даунинг-стрит сообщил, что Дэррок "по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра".
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Вчера, 18:35
"От Дэррока слышу". Трамп не стал грозить Британии уничтожением Считалось, что пренебрежение к стране пребывания – это прерогатива американской дипломатии. Тут же к самим Штатам британцы отнеслись так, как, бывало, в августе 1814-го, когда они сожгли Белый дом.
"Мы ясно дали понять США, как прискорбна для нас эта утечка. Утечка выборочных выдержек не отражает близость и уважение, которые есть в наших отношениях. В то же время мы также подчеркнули важность того, чтобы послы могли давать честные и откровенные оценки политики в своей стране", - заявил представитель офиса Мэй.
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом".
В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон на фоне утечек переписок больше не будет иметь дело с послом Великобритании.
Президент США Дональд Трамп поднимается по трапу на борт номер один
24 апреля, 08:00
Трамп уйдет, а сверхдержава не восстановится
320000
Обсудить 0
Дональд ТрампТереза МэйВеликобританияСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа
Американский актер Кевин Спейси. Архивное фото
Адвокат Кевина Спейси потребовал закрыть дело о домогательствах
Телеведущий Андрей Малахов
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Лента
новостей
В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
В Тбилиси проходят акции протеста
Украинские военнослужащие на БТР
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР
Конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл. Архивное фото
В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
Лодка с мигрантами в Средиземном море. Архивное фото
Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
Жителям Курска выплатят два миллиона за клад, пропавший по дороге в Москву
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Республики Казахстан Бейбут Атамкулов. Архивное фото
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
Политизированность ПАСЕ не преодолена, заявил Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Володин назвал условие для движения мира в сторону многополярности
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
ОЗХО подтвердила, что Сирия уничтожила все объекты производства химоружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"
02:12В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР
02:12Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
02:07Власти Колумбии заподозрили повстанцев из АНО в нападении на прокуратуру
02:00Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:55Американские фондовые индексы снизились на фоне ожидания новостей от ФРС
01:52Жителям Курска выплатят два миллиона за клад, пропавший по дороге в Москву
01:46В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
01:42Адвокат Кевина Спейси потребовал закрыть дело о домогательствах
01:36Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
01:34Володин отметил опасность политизации межпарламентских институтов
01:32Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
01:25Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа
01:22В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
01:22Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
01:05В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
00:57В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
00:48Катар и Германия заявили об успехе конференции межафганского диалога в Дохе
00:47В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
00:39Володин назвал условие для движения мира в сторону многополярности
Лента новостейМолния