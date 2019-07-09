Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила "полную поддержку" послу Великобритании в Вашингтоне Киму Дэрроку, с которым ранее в понедельник президент США Дональд Трамп отказался иметь дело, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса премьера.
По данным телеканала, в своем заявлении Даунинг-стрит сообщил, что Дэррок "по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра".
"Мы ясно дали понять США, как прискорбна для нас эта утечка. Утечка выборочных выдержек не отражает близость и уважение, которые есть в наших отношениях. В то же время мы также подчеркнули важность того, чтобы послы могли давать честные и откровенные оценки политики в своей стране", - заявил представитель офиса Мэй.
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом".
В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон на фоне утечек переписок больше не будет иметь дело с послом Великобритании.
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