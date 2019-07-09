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РИА Новости

Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа

01:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Экономические успехи кабинета президента США Дональда Трампа действительно приводят к росту его рейтинга, но сохранить это преимущество будет непросто, поскольку в американской экономике за год до выборов может произойти много событий, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
Согласно опросу, который проводило агентство Langer Research Associates по заказу Washington Post и ABC в начале июля, рейтинг Трампа показал самые высокие результаты со дня инаугурации - 44%. По данным опроса, такая поддержка была получена благодаря экономической политике кабинета Трампа. При этом 53% респондентов по-прежнему негативно относятся к Трампу, а 3% затруднились с ответом. С момента инаугурации с 2017 года рейтинг одобрения Трампа не превышал 42%. Причем среди американцев, которые зарегистрированы в качестве избирателей, положение Трампа еще лучше – 47% одобряют его политический курс, а 50% не одобряют.
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"У американского избирателя очень короткая память, и за год может произойти немало", - отметил Шостак, добавив, что "если бы выборы прошли завтра, то у Трампа были бы высокие шансы победить". "Но в текущих реалиях это, пожалуй, хорошее начало для избирательной кампании, не более того", - заявил аналитик.
Эксперт согласен с выводами социологов, согласно которым Трамп является "бенефициаром" экономических успехов США. Он напомнил, что именно Трамп начал реформы, которые привели к таким достижениям в экономике. "Это реформы в области налогообложения, увеличения количества рабочих мест, политика в области сохранения ставок ФРС. ФРС услышала недовольство Трампа и замедлила повышение ставок", - подчеркнул он.
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При этом, по мнению Шостака, в американской экономике немало проблем, которые могут сыграть против Трампа на выборах. "Растет недовольство экспортеров и импортеров, которые сотрудничают с Китаем из-за пошлин. Конца торговому конфликту пока не видно. Увеличивается расслоение населения США по доходам. Порядка 12-15% американцев, согласно официальной статистике, живут за порогом бедности. Другой фактор – рост внешнего долга США, который привел к тому, что объем долговых обязательств на гражданина самый высокий в мире", - считает аналитик.
Эксперт резюмирует, что если у Трампа не получится нивелировать все эти негативные тенденции, то "на его место может прийти другой, более красноречивый популист, который сможет убедить американское общество, что способен решить его проблемы быстрее и эффективнее".
Президентские выборы в США 2020 года, в которых должен быть избран 46-й президент США (если Трамп не победит в президентской гонке), запланированы на 3 ноября следующего года.
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