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РИА Новости

Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды

01:22
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter резко раскритиковал власти Грузии и поддержал предложение Госдумы о введении экономических санкций против Тбилиси.
По его словам, власти Грузии "доигрались", а время для извинений "миновало".
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"Поддерживаю инициативу Госдумы. Доигрались в Грузии с антироссийскими выходками, провокаторами с "Рустави", атаками на наших туристов. Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать. Время извинений миновало", - написал сенатор.
Кроме того, он посоветовал гражданам Грузии, которые наиболее всего пострадают от действий Москвы, предъявлять претензии своим властям.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД России назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес российского руководства на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Алексей ПушковРоссияГрузияВ мире
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