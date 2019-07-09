Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter резко раскритиковал власти Грузии и поддержал предложение Госдумы о введении экономических санкций против Тбилиси.

По его словам, власти Грузии "доигрались", а время для извинений "миновало".

"Поддерживаю инициативу Госдумы. Доигрались в Грузии с антироссийскими выходками, провокаторами с "Рустави", атаками на наших туристов. Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать. Время извинений миновало", - написал сенатор.

Кроме того, он посоветовал гражданам Грузии, которые наиболее всего пострадают от действий Москвы, предъявлять претензии своим властям.

За 1 квартал 2019 объём денежных переводов из России в Грузию составил 122 млн долл., причём более 80% (101,6 млн) были переводами от физических лиц. Те, кто пострадает в Грузии от их прекращения, должны предъявлять претензии не России, а своим властям и собственным русофобобам. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 июля 2019 г.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.