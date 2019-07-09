Катар и Германия заявили об успехе конференции межафганского диалога в Дохе

Вид на мечеть на одной из улиц в Дохе. Архивное фото

ДОХА, 9 июл - РИА Новости. Представители Катара и ФРГ заявили об успехе третьей конференции межафганского диалога, которая завершила работу в Дохе в полночь, несмотря на серьезные разногласия между ее участниками относительно формулировок итогового заявления.

Как заявил на заключительном заседании форума спецпосланник МИД Катара по борьбе с терроризмом и урегулированию конфликтов Мутлак аль-Кахтани, "конференция прошла успешно, ее участники обсудили мирный процесс, вывод иностранных войск, освобождение политзаключенных, политику Афганистана". Он высоко оценил сотрудничество с ФРГ по организации конференции.

Спецпредставитель правительства ФРГ по Афганистану Маркус Потцель поблагодарил участников форума за конструктивное участие. "Самым важным итогом этой конференции является призыв и обещание уменьшить насилие в Афганистане", - сказал Потцель.

В воскресенье в столице Катара открылась третья межафганская конференция по миру, организованная Катаром и ФРГ с участием более 60 афганских представителей, в том числе 17-ти членов движения "Талибан". Ее участники договорились свести до минимума потери среди гражданского населения Афганистана в результате внутреннего конфликта, а также обеспечить защиту больницам, образовательным и духовным учреждениям.