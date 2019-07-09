Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в своем аккаунте в соцети поделилась впечатлениями от посещения Донецка и Луганска, где она была с концертами.

"Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!" Именно эту фразу я чаще всего слышала за два дня, проведенных с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка, — пишет Лолита под одним из видео со своего выступления. — Ну что сказать... То, что мне рассказали обычные люди про перенесенные невзгоды, страшно повторить... Но есть один важный для меня вывод: то, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведенной под обстрелом".

В другом видео, опубликованном чуть раньше и просмотренном пользователями соцсети около полумиллиона раз, певица показала запись из города Дебальцево.

"Чтобы оценить состояние мирной жизни, надо смотреть эти кадры, — комментирует видео певица. — Это знаменитое Дебальцево, где погибло очень много людей. <…> Сейчас все тихо, мирно, все в зелени, но дома по-прежнему кое-как залатаны, выбиты окна".

На кадрах, которыми Лолита поделилась в своем аккаунте, видно, что и в Донецке, и в Луганске во время ее выступлений площади были переполнены. Для своих поклонников певица исполнила песни "Ты мое море", "Шампанское", "На "Титанике" и многие другие.

В 2017 году власти Украины запретили певице Лолите Милявской въезд в страну сроком на три года.