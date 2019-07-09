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РИА Новости
Культура

Андрей Малахов обратился к президенту Украины

00:27
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© РИА Новости / Максим БогодвидТелеведущий Андрей Малахов
Телеведущий Андрей Малахов
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
"Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей", - сказал Андрей Малахов в видеообращении.
Телеведущий назвал президента Украины гарантом Конституции и призвал сделать все возможное, чтобы "слуги народа, четвертая власть - журналисты не пострадали".

"Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, - показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой".

Также телеведущий подчеркнул, что он хотел "сделать праздник улыбок и счастья".
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На 12 июля был запланирован телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" (ВГТРК) в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между народами.
Но восьмого июля телеканал NewsOne заявил, что отменяет телемост из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких.
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